Acest sistem le va permite sticlarilor, olarilor, tăietorilor, bijutierilor și altor producători europeni să își înregistreze denumirile de produse, extinzând astfel protecția până acum rezervată alimentelor și băuturilor.

Anunțul reprezintă prima extindere a protecției indicațiilor geografice către produse neagricole, completând astfel piața unică destinată acestor certificări, potrivit informațiilor transmise de Comisia Europeană.

Noua inițiativă va proteja produse iconice ale Europei, precum sticla boemă, porțelanul Limoges, cuțitele Solingen și tweedul Donegal, recunoscute pentru calitatea și reputația provenite din locul de origine. Sistemul este conceput pentru a proteja competențele tradiționale, pentru a sprijini locurile de muncă locale și pentru a ajuta consumatorii să identifice produse europene autentice și de înaltă calitate.

Producătorii vor putea depune cereri individual sau prin intermediul unei asociații recunoscute. Fiecare solicitare trebuie să conțină un caiet de sarcini în care să fie detaliate denumirea, procesul de producție și aria geografică aferentă. Cererile vor fi depuse la autoritatea națională competentă din statele membre.

Unele țări (Danemarca, Finlanda, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos și Suedia) au obținut o derogare pentru etapa națională, ceea ce le va permite producătorilor din aceste state să depună în mod excepțional cererile direct la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), instituția care gestionează întreaga procedură.

Amintim că Sorin Mierlea, președintele InfoCons, a participat în data de 25 noiembrie la Sesiunea Comună a Grupurilor de Lucru ale Observatorului din cadrul Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO).

InfoCons este membru activ al Observatorului EUIPO și are un rol semnificativ în cadrul Grupului de Lucru al Societății Civile privind încălcările drepturilor de proprietate intelectuală. Participarea la aceste structuri confirmă angajamentul constant al organizației în abordarea provocărilor generate de încălcările de proprietate intelectuală, un domeniu aflat în continuă evoluție și cu impact major asupra consumatorilor și mediului economic.

La nivel național, InfoCons este implicată în problematica proprietății intelectuale încă din anul 2006, prin participarea în Grupul de Lucru pe Probleme de Proprietate Intelectuală coordonat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Această continuitate evidențiază rolul pe care organizația îl are în protejarea drepturilor consumatorilor și în susținerea unui cadru corect și transparent în ceea ce privește proprietatea intelectuală.