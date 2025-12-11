Agenșia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a demarat plata ajutorului destat destinat sectorului creșterii animalelor, pentru serviicile prestate în luna septembrie și în trimestrul al III-lea al anului 2025.

Prin intermediul centrelor județele, suma totală de 38.718.839,10 lei a fost pusă la dispoziția fermierilor eligibili, bani provenind din bugetul de stat, prin alocările Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Această măsură se încadrează în prevederile Ordonanței de Urgență nr. 61/2023, cu modificările și completările ulterioare, privind schema de ajutor de stat pentru creșterea animalelor.

Fermierii care doresc să beneficieze de ajutorul de stat pentru anul 2026 trebuie să depună cererile inițiale până pe 15 decembrie 2025, inclusiv. Cererile trebuie avizate anterior de Agenția Națională pentru Zootehnie (ANZ) și se transmit la centrele județene APIA sau la Centrul Municipiului București, în funcție de locația sediului social al solicitantului.

”Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) primește, până la data de 15 decembrie 2025 inclusiv, cererile iniţiale anuale de solicitare a ajutorului de stat în sectorul creşterii animalelor pentru anul 2026, cereri ce trebuie avizate în prealabil de către ANZ. Cererile se depun la Centrele Judeţene ale Agenţiei, respectiv la Centrul Municipiului Bucureşti, în a cărui rază teritorială se află sediul social al solicitantului”, arată APIA într-un comunicat de presă punblicat pe site-ul oficial.

Întocmirea și menținerea registrului genealogic: 60 lei/cap pentru taurine, bubaline și ecvine 35 lei/cap pentru ovine și caprine 100 lei/cap pentru porcine

Determinarea calității genetice: Taurine și bubaline: 140 lei/cap pentru controlul producției de lapte, 60 lei/cap pentru controlul producției de carne Ovine și caprine: 35 lei/cap pentru lapte și carne, 30 lei/cap pentru lână fină, 36 lei/cap pentru pielicele



Această schemă de sprijin urmărește susținerea fermierilor în ameliorarea raselor de animale și creșterea calității producției zootehnice, consolidând astfel sectorul agricol românesc.

Baza legală a acestor plăți este Ordonanța de Urgență nr. 61/2023, care stabilește cadrul pentru acordarea ajutorului de stat în creșterea animalelor, cu toate modificările ulterioare.

De asemenea, APIA reamintește că fermierii pot depune, până pe 22 decembrie 2025 inclusiv, cererile de acord pentru finanțare în cadrul schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pentru anul 2026.

Cererile se pot transmite la centrele județene APIA sau la Centrul Municipiului București, în funcție de localizarea exploatațiilor agricole sau la centrele unde au fost depuse cererile de plată pentru campania 2025.

Acordul prealabil pentru finanțare prin rambursare va fi emis de centrele județene APIA până la data de 1 martie 2026. Schema permite beneficiarilor să achiziționeze motorina necesară pentru lucrările mecanizate din sectoarele vegetal, zootehnic și de îmbunătățiri funciare, iar furnizorii trebuie să emită documentele pe numele acestora, conform prevederilor OUG nr. 120/2021, aprobată și modificată prin Legea nr. 139/2022.

Această măsură de sprijin este reglementată prin HG nr. 1174/2014 și OMADR nr. 1727/2015, cu modificările și completările ulterioare, având ca scop reducerea costurilor cu combustibilul pentru fermieri și susținerea activităților agricole.