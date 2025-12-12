Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă (AMOFM) București implementează, în intervalul 24 decembrie 2024 – 23 decembrie 2029, proiectul „FORMACTIV – Formare şi muncă activă”, potrivit unui comunicat transmis vineri de instituție. Inițiativa are ca obiectiv general extinderea oportunităților de angajare pentru persoanele aflate în șomaj și înregistrate la Serviciul Public de Ocupare (SPO).

Conform informațiilor furnizate de AMOFM București, proiectul urmărește în mod specific stimularea ocupării forței de muncă prin susținerea financiară a angajatorilor care recrutează șomeri înregistrați la SPO, utilizând mecanismul uceniciei la locul de muncă.

În cadrul proiectului, angajatorii care încadrează persoane cu vârsta de peste 30 de ani, aflate în evidențele SPO, în vederea calificării la locul de muncă, vor beneficia de o subvenție lunară în valoare de 2.250 de lei pentru fiecare ucenic. Sprijinul financiar este acordat pe întreaga durată a programului de ucenicie.

Contractul de ucenicie reprezintă o formă de contract individual de muncă, încheiat pe perioadă determinată, prin care ucenicul se angajează să urmeze un program de pregătire profesională în timpul activității desfășurate. La rândul său, angajatorul are obligația de a asigura plata salariului și toate condițiile necesare formării profesionale a acestuia.

Durata contractului de ucenicie este stabilită în funcție de nivelul de calificare pentru care ucenicul urmează să fie pregătit, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Pentru a putea beneficia de facilitățile oferite prin proiectul „FORMACTIV – Formare şi muncă activă”, angajatorii trebuie să încheie o convenție cu AMOFM București. Recrutarea persoanelor eligibile se va realiza în mod continuu, pe toată perioada de implementare a proiectului.

Grupul țintă al proiectului este format din șomeri înregistrați în baza de date a Serviciului Public de Ocupare, care au participat anterior la activități de informare și consiliere profesională. În cadrul acestor activități, persoanelor interesate le-au fost prezentate oportunitățile disponibile în domeniul educației, formării profesionale și integrării pe piața muncii.

Prin acest proiect, AMOFM București urmărește să contribuie la creșterea gradului de ocupare și la facilitarea accesului șomerilor la locuri de muncă stabile, prin calificare direct la locul de muncă și colaborare activă cu angajatorii.