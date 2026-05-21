Prima de activare este destinată persoanelor înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă de cel puțin 30 de zile și care nu beneficiază de indemnizație de șomaj. Pentru a primi acest sprijin financiar, solicitantul trebuie să se angajeze cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de trei luni după înregistrarea în evidențele agenției.

Valoarea totală a primei de activare este de 1.000 de lei, sumă neimpozabilă care se achită în două tranșe egale. Prima jumătate din bani este acordată la data angajării, iar diferența se plătește după împlinirea a trei luni de la încadrarea în muncă.

Legislația prevede că beneficiarul își poate păstra dreptul la acest sprijin chiar și în situația în care contractul de muncă încetează la primul angajator în primele trei luni de activitate. Condiția este ca persoana să se angajeze la un alt angajator în maximum 30 de zile și să respecte aceleași cerințe privind durata contractului și norma de muncă.

Prima de activare nu poate fi acordată simultan cu alte forme de sprijin financiar prevăzute pentru integrarea profesională. Astfel, beneficiarii nu pot cumula acest ajutor cu prima de inserție sau cu prima de instalare.

Pentru obținerea primei de activare, solicitanții trebuie să îndeplinească simultan mai multe condiții prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Persoana interesată trebuie să fie înregistrată la agenția pentru ocuparea forței de muncă de minimum 30 de zile și să nu beneficieze de indemnizație de șomaj la momentul angajării. Totodată, contractul de muncă trebuie să fie cu normă întreagă și încheiat pentru o perioadă mai mare de trei luni.

Legea mai stabilește că solicitantul nu trebuie să fi avut raporturi de muncă sau de serviciu cu același angajator în ultimele 12 luni anterioare angajării. În plus, persoana respectivă nu trebuie să fi beneficiat de prima de activare în ultimele 12 luni înainte de noua angajare.

Nu toate persoanele care se angajează pot primi acest sprijin financiar. Sunt excluse de la acordarea primei persoanele încadrate inițial pe perioadă determinată de cel mult trei luni, chiar dacă ulterior durata contractului este modificată într-o perioadă mai mare de trei luni sau într-un contract pe durată nedeterminată.

De asemenea, nu pot beneficia de prima de activare persoanele care se angajează pentru o perioadă mai mare de trei luni în termen de 30 de zile de la încetarea plății indemnizației de șomaj, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Persoanele care solicită prima de activare trebuie să depună documentele la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă sau la agenția municipiului București unde sunt înregistrate în evidență. Termenul-limită pentru depunerea actelor este de 30 de zile de la data angajării.

Dosarul trebuie să conțină:

o cerere pentru acordarea dreptului,

copia documentului în baza căruia persoana a fost încadrată în muncă sau o dovadă emisă de angajator,

angajamentul prevăzut de procedura legală.

În același timp, angajatorul trebuie să depună o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu au existat raporturi de muncă sau de serviciu cu solicitantul în ultimele 12 luni anterioare angajării.

Solicitantul trebuie să prezinte și o declarație pe propria răspundere prin care confirmă că nu a beneficiat de prima de activare în ultimele 12 luni înainte de noua încadrare în muncă.

Documentele necesare pot fi transmise în mai multe moduri, în funcție de opțiunea beneficiarului. Actele pot fi depuse personal la sediul agenției, expediate prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau transmise prin fax ori e-mail.

