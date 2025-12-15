Secția pentru judecători a CSM a anunțat că a demarat mai multe demersuri pentru consultarea corpului profesional al judecătorilor, având în vedere situația actuală din Justiție și evenimentele recente care au generat dezbateri publice intense.

Potrivit Consiliului, reprezentanții asociațiilor profesionale ale judecătorilor, alături de reprezentanți ai Ministerului Justiției, au fost invitați la sediul CSM în data de 17 decembrie 2025, pentru o dezbatere asupra principalelor probleme din sistem.

În paralel, CSM a decis consultarea judecătorilor prin intermediul unui chestionar intern online, la care magistrații urmează să răspundă până la data de 18 decembrie. Datele colectate vor fi centralizate și analizate, iar concluziile vor fi prezentate până la 19 decembrie.

„Având în vedere contextul actual din Justiție, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a demarat mai multe demersuri pentru consultarea corpului profesional al judecătorilor, astfel: pentru data de 17 decembrie 2025, ora 12:30, au fost invitați la sediul Consiliului Superior al Magistraturii reprezentanții asociațiilor profesionale ale judecătorilor, precum și reprezentanții Ministerului Justiției pentru dezbaterea aspectelor de actualitate în contextul generat de recentele evenimente vizând sistemul judiciar; Consultarea corpului profesional al judecătorilor asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar, prin intermediul unui chestionar intern on-line, la care urmează să se răspundă până la data de 18 decembrie 2025; Centralizarea și analiza datelor și a concluziilor rezultate, precum și prezentarea acestora până la data de 19 decembrie 2025”, a anunţat CSM.

Pentru întâlnirea programată cu asociațiile profesionale și Ministerul Justiției, Secția pentru judecători a stabilit un set de teme considerate prioritare. Printre acestea se numără delegarea, detașarea și transferul judecătorilor, precum și efectele acestor măsuri asupra activității completurilor de judecată.

Un alt subiect important îl reprezintă percepția asupra independenței Justiției, dar și cauzele care influențează durata procedurilor judiciare în materie penală. În acest context, va fi analizată și problematica prescripției răspunderii penale, temă care a generat numeroase controverse în ultimii ani.

Agenda include, de asemenea, salarizarea judecătorilor și pensiile de serviciu, volumul de activitate și cauzele legislative sau administrative care au dus la creșterea acestuia, precum și necesitatea normării activității magistraților. Pe lista de discuții figurează și alte aspecte considerate relevante pentru funcționarea sistemului judiciar.

Libertatea de exprimare a judecătorilor este una dintre temele care au atras atenția în mod special, fiind adusă în discuție în contextul unei decizii recente a Curții Europene a Drepturilor Omului.

Instanța europeană a stabilit, în urma unei sesizări formulate de fostul judecător Cristi Danileț, că magistrații pot comenta public subiecte de interes general, inclusiv pe rețelele sociale.

Decizia CEDO vine după ce, în anul 2019, Cristi Danileț fusese sancționat disciplinar de CSM pentru două postări pe Facebook. Ulterior, acesta a sesizat Curtea de la Strasbourg, iar hotărârea pronunțată luni a clarificat limitele libertății de exprimare pentru magistrați.

Consultările anunțate de CSM au loc într-un climat tensionat, după publicarea unui documentar realizat de Recorder, care a generat un val de reacții publice. În urma acestuia, zeci de mii de persoane au participat la proteste desfășurate pe parcursul a cinci zile, exprimându-și nemulțumirea față de modul de funcționare a Justiției din România.

În acest context, Secția pentru judecători a CSM încearcă să colecteze opiniile magistraților și să contureze o imagine clară asupra problemelor din sistem, urmând ca rezultatele consultărilor să stea la baza unor eventuale demersuri viitoare.