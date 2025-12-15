Călin Georgescu și Horațiu Potra se întâlnesc pentru prima dată personal în cadrul unui proces deschis în urma extrădării lui Potra din Dubai.

Instanța urmează să stabilească dacă judecata poate fi inițiată și să decidă asupra măsurilor preventive care se vor aplica celor doi. În același timp, în fața magistraților sunt prezenți și cei 20 de mercenari, suspectați că ar fi pregătit proteste violente în București, folosind arme albe, ca reacție la posibila anulare a alegerilor.

Potra a fost adus din arest, în timp ce Georgescu beneficiază de libertate sub control judiciar. Ambele părți și-au exprimat intenția de a solicita întoarcerea dosarului la Parchet, în pofida probelor materiale și a declarațiilor martorilor care le leagă de planurile de destabilizare.

Dosarul referitor la tentativă de lovitură de stat a fost depus în cameră preliminară, reunind acuzații împotriva lui Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, și a lui Horațiu Potra, împreună cu fiul și nepotul acestuia. Cei 20 de mercenari din gruparea lui Potra au fost, de asemenea, trimiși în judecată.

Conform rechizitoriului, planul de destabilizare ar fi fost organizat de la ferma din Ciolpani, unde apropiați ai lui Potra ar fi transportat arme albe în București pentru a provoca proteste violente în eventualitatea anulării scrutinului prezidențial.

Acțiunile acestora au fost documentate prin probe materiale și confirmate de declarațiile martorilor, ceea ce întărește acuzațiile formulate împotriva celor implicați.

Horațiu Potra, fost legionar francez și fondator de companii militare private, a fost arestat pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, împreună cu fiul și nepotul său, în timp ce intenționau să călătorească spre Moscova. Cei trei sunt acuzați că au conspirat cu Georgescu pentru a destabiliza ordinea constituțională din România.

După extrădare, Potra a fost adus în fața instanței, iar în aceeași zi au fost prezentați și cei 20 de mercenari care ar fi acționat în coordonare cu el. Aceștia se află în arest preventiv, după ce Curtea de Apel București a confirmat mandate de arestare emise anterior în lipsă.

Atât Georgescu, cât și Potra își propun să întoarcă dosarul la Parchet, solicitând reanalizarea probelor și a circumstanțelor cazului. Apărarea lui Georgescu speră să obțină această soluție în pofida dovezilor existente. Potra, la rândul său, a cerut același lucru prin intermediul avocaților săi.

Dosarul conține însă numeroase probe care documentează întâlnirile și discuțiile în care cei doi ar fi planificat întreaga operațiune, susținute de declarațiile martorilor. Aceasta complică considerabil strategia apărării și reduce șansele de întoarcere a dosarului, având în vedere că toate informațiile sunt coroborate și susțin acuzațiile formulate.

În sala de judecată, Potra va fi adus cu duba din arest, în timp ce Georgescu se află sub control judiciar. Cele două părți sunt puse să răspundă în fața instanței pentru rolurile lor în presupusul plan de destabilizare.

Fiul și nepotul lui Potra, implicați și ei în plan, rămân în arest preventiv. Grupul de 20 de mercenari, despre care se consideră că ar fi fost sub comanda lui Potra, este la rândul său prezent în proces. Această situație adaugă complexitate procedurilor judiciare, având în vedere numărul mare de inculpați și natura gravă a acuzațiilor.