Profesorul universitar Dan Dungaciu a precizat că, de fapt, nu au existat conflicte reale între grupuri, ci mai degrabă a fost creată artificial impresia unei divizări în rândul polului suveranist. Astfel, autoritățile au gestionat intrarea în Cetate într-un mod care a separat temporar grupurile pentru a evita orice contact direct.

Analistul politic a subliniat că AUR nu vizează, în prezent, intrarea la guvernare, ci pledează pentru organizarea de alegeri anticipate, considerând că aceasta este soluția strategică pentru România. În ceea ce privește poziția lui Călin Georgescu, Dungaciu a explicat că formațiunea este deschisă la colaborare, dar discuțiile interne privind tactica partidului sunt în desfășurare și nu există decizii finale.

„Nu este în proiecția noastră politică în niciun caz. Soluția pentru România sunt alegerile anticipate. Un Guvern de Coaliție Națională organizează alegeri și te-ai dus în alegeri anticipate. Pe noi ne interesează nu doar intrarea la guvernare, ne interesează să ajungem la putere, ca să zic așa. Sunt două lucruri diferite. Întotdeauna colaborarea din partea Partidului a fost deschisă, să zic așa, firește, deschisă până la capăt. Poate că, la nivel strategic, lucrurile sunt clare. La nivel tactic, suntem într-o discuție. Apropo de ce s-a întâmplat inclusiv la București”, a explicat Dan Dungaciu pentru Gândul.

La Alba Iulia, Georgescu s-a întâlnit cu o parte dintre susținători, care făceau parte din grupul mai larg suveranist, însă Jandarmeria a organizat intrarea în Cetate astfel încât cele două grupuri să nu se intersecteze, forțând grupurile să înconjoare zona înainte de a pătrunde în piața principală.

Potrivit profesorului universitar, membrii AUR au fost coordonați astfel încât să poată participa fără a intra simultan în contact cu grupul condus de Georgescu. Dungaciu a menționat că unii membri de rang înalt ai AUR, printre care Petrișor Peiu, au reușit să intre în Cetate direct, fără a urma a doua tură de intrare, dar acest lucru nu a generat conflicte între grupuri. Astfel, ceea ce a apărut în spațiul public ca o potențială divergență între grupurile suveraniste a fost de fapt o impresie artificială, rezultată din gestionarea măsurilor de securitate.

„La Alba Iulia am fost acolo de față. Tocmai de asta am încercat să evităm și la București un scenariu în care să sugerăm populației că puterea ar avea dreptate când vorbește despre grupuri distincte sau chiar divergente. La Alba Iulia, domnul Georgescu s-a întâlnit cu susținătorii, dintre care o bună parte erau din grupul nostru mai amplu. Jandarmeria a făcut o șmecherie care a plecat de la ipoteza că grupurile suveraniste nu trebuie să se întâlnească pentru că pot să apară altercații: Grupul Georgescu, Grupul AUR, Grupul Șoșoacă. Și atunci, înainte de a intra noi în piață, adică sus la Cetate, Jandarmeria ne-a mai pus să înconjurăm Cetatea de vreo două ori. Domnul Georgescu era acolo și ni s-a permis să intrăm în Cetate doar în momentul în care domnul Georgescu și grupul domniei sale au plecat de acolo. Deci, când am intrat noi, acel grup pleca. Jandarmeria a făcut tot posibilul ca să nu se întâlnească cele două grupuri. Dar unii dintre membrii noștri, era acolo domnul Petrișor Peiu și mulți oameni din conducerea AUR, care n-au mai făcut a doua tură cu cei vreo 15, dacă nu 20 de mii de oameni, și care au urcat direct din prima în Cetate, au fost în grupul din jurul domnului Georgescu”

În încheiere, Dungaciu a subliniat că, strategic, nu există nicio problemă reală între grupuri, iar presupusele tensiuni sunt doar percepții induse de modul de organizare a evenimentului.