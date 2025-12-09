În debutul conversației de pe canalul de YouTube „HAI România”, jurnalistul Victor Ciutacu a clarificat o dispută intens mediatizată legată de Gelu Vișan. Acesta a explicat că Administrația Prezidențială a primit de la Gelu Vișan datele sale de identificare, însoțite de o sesizare în care acesta reclama o controversă publică.

Administrația a comparat informațiile sale cu cele ale unui alt cetățean din județul Dolj, căruia i s-a acordat o grațiere pe motive medicale în perioada mandatului președintelui Emil Constantinescu. Rezultatul verificării a arătat că persoana grațiată are un alt cod numeric personal, altă adresă și reprezintă o identitate complet diferită de cea a autorului petiției, ceea ce a închis orice speculație privind asocierea dintre cele două persoane.

„Indiscutabil. Există și hârtia pe care a publicat-o de nenumărate ori Gelu, a publicat-o și acum. Administrația Prezidențială spune că Gelu a trimis datele lui de identificare, că despre asta e povestea și le-a spus, mă rog, în cererea lui scrisă că există o controversă, un atac la adresa lui. Așa, pe această temă a trimis datele lui de identificare Administrației Prezidențiale și a cerut să-i precizeze dacă acel cetățean din județul Dorj, pe care într-adevăr îl cheamă Gelu Vișan și care a fost grațiat pe motive de boală de președintele Constantinescu, e același cu el și răspunsul e cât se poate de evident. A spus că CNP-ul diferă, adresa diferă și că persoana cu datele de identificare grațiată de președintele României este alta decât autorul petiției. Mai clar de atât nu se poate”, a explicat Victor Ciutacu.

De asemenea, jurnalistul Dan Andronic a ridicat și problema relației dintre Gelu Vișan și Călin Georgescu. În analiza sa, Victor Ciutacu a subliniat că Gelu Vișan este unul dintre cei care mențin legătura cu Georgescu și că acesta îl însoțește la apariții publice.

Ciutacu a amintit și de faptul că Georgescu nu doar că nu se delimitează de Vișan, ci dimpotrivă, îl acceptă și participă la acțiuni organizate de acesta. Un exemplu elocvent a fost evenimentul de la Alba Iulia Pentru acea manifestație, Gelu Vișan a solicitat autorizația, a gestionat transportul participanților cu autocare și a coordonat întreaga logistică.

„Mă, Gelu este unul dintre oamenii care ține, din câte am înțeles eu, legătura cu Călin Georgescu, e unul dintre oamenii care se afișează de fiecare dată la ieșiri ale lui Călin. Hai să ne înțelegem, Georgescu nu-l respinge, ba dimpotrivă, după cum se vede, îl acceptă. Și mai mult decât atât, gândește-te că totuși Georgescu a participat la Alba Iulia, de unde s-au luat ei de la principii acolo, care defilează în cetate, care defilează la obelisc, la o manifestație pentru care Gelu Vișan ceruse autorizație și Gelu Vișan s-a ocupat de transportul cetățenilor respectivi cu autocare, cu nu știu ce, că nu veneau acolo fiecare pe cont propriu. Deci atâta timp cât participă Georgescu la acțiuni organizate și asumate programatic de Gelu, inclusiv prin propria semnătură, nu poți să spui că nu sunt apropiați”, a explicat Victor Ciutacu.

Într-un alt moment al podcastului, Victor Ciutacu a vorbit deschis despre propriile experiențe legate de Gelu Vișan, menționând atât aspectele pozitive, cât și episoadele tensionate. Jurnalistul a rememorat faptul că unele dintre cele mai mari amenzi primite de postul la care lucra au fost generate de declarațiile lui Vișan. Două sancțiuni imense au fost puse pe seama unor afirmații făcute într-o perioadă în care Laura Codruța Kövesi refuza să se prezinte în fața Parlamentului, iar speța ajunsese până la Curtea Constituțională.

În acea perioadă, decizia CCR obliga procurorul-șef să dea curs invitației Parlamentului. Conflictul a continuat, iar declarațiile lui Gelu Vișan au condus la o amendă de aproximativ 50.000 de euro aplicată de CNA.

În ciuda acestor episoade dificile, Ciutacu a evidențiat și o calitate pe care o apreciază la Gelu Vișan: loialitatea dusă până la extrem. Acesta a descris comportamentul lui Vișan ca fiind solidar cu tabăra din care face parte, chiar și atunci când faptele par să contrazică poziția adoptată. În viziunea lui Ciutacu, dacă Vișan își declară susținerea pentru cineva, o duce până la capăt fără ezitare și fără compromisuri.

„Eu admir două chestii la el. Mă rog, am și multe să-i le reproșez. Am făcut-o și în privat de nenumărate ori, inclusiv cele mai mari amenzi pe care le-am luat de la CNA, le-am luat pe

afirmațiile lui Gelu și crede-mă 2 miliarde vechi o dată și 1 miliard vechi o dată sunt bani de bani. (…) Îți citesc textual din el și pentru ce am fost amendați cu 2 miliarde, respectiv 200000 de lei la ora actuală. Era pe vremea când Kovesi, dacă îți aduci aminte, refuza să se prezinte la Parlament și s-a ajuns până la Curtea Constituțională. CCR a dat că e obligată să se prezinte la Parlament pentru a da socoteala, a răspunde întrebărilor unei comisii parlamentare. Și Kovș a refuzat și în ciuda deciziei Curții Constituționale să se prezinte și Gelu a spus textual: Doamna Kovesi face pipi pe constituție. Prietene, 50 de mii de euro amendă la vremea respectivă. Am luat 50 de mii de euro (n.red. amendă) în perioada în care era un boicot al agențiilor de publicitate, inițiat de ONG-uri împotriva noastră. (…) Era la RTV, era la manifestațiile anti-Dragnea. (…) Noi n-aveam încasări din publicitate că făcuse boicotul ăla și ne-a ars CNA-ul cu 50 de mii de euro scurt, care după cum bine știi, sunt plătibili imediat pentru că domnul Vișan a spus că doamna Kovesi face pipi pe constituție. Dar Gelu are și niște chestii bune. El în general când e într-o tabără, bă, omul e solidar cu cauza până la capăt. Adică, bă, chiar se cum să spun, se tăvălește uneori și împotriva evidențelor. Înțelegi? El dacă zice: „Bă, merg cu tine”, merge cu tine nebunul până la capăt. Adică nu e o problemă din punctul ăsta de vedere”, a relatat Ciutacu.

