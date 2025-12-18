De peste 18 ani, montarea repartitoarelor pentru încălzirea centrală a fost amânată constant, iar promisiunile guvernamentale rămân doar pe hârtie. Termenele au fost împinse din 2006 până în 2025, iar sprijinul financiar pentru persoanele vulnerabile, în valoare de 750 de lei, s-ar putea amâna și el până în 2026.

Inițial, toți cei conectați la încălzirea centrală ar fi trebuit să aibă repartitoare încă din 31 decembrie 2006, conform legii. Adică, de la 1 ianuarie 2007, ar fi trebuit să fim deja „contorizați”.

În realitate, lucrurile nu s-au întâmplat așa. În 2007, Guvernul a amânat termenul până pe 30 septembrie 2009. După asta, subiectul a fost aproape uitat: nu au existat controale sau amenzi, iar obligația a rămas doar pe hârtie.

Subiectul a reapărut în 2014, când o nouă lege a stabilit un termen până pe 31 decembrie 2016. Nici de data asta nu s-a făcut mare lucru: termenul a fost amânat de două ori, câte doi ani de fiecare dată, fără consecințe pentru cei care nu aveau repartitoare.

În 2021, o altă lege a dat o „ultimă șansă”, stabilind ca termen final sfârșitul lui 2022. Totuși, amânările au continuat aproape în fiecare an, mai ales înainte de sezonul rece.

Cea mai recentă schimbare este OUG nr. 156/2024, care mută termenul final la 31 decembrie 2025. Amenzile pentru lipsa repartitoarelor ar putea fi aplicate din 2026, dacă termenul nu mai este amânat din nou. Surse din Ministerul Energiei spun că se ia în calcul o nouă amânare până în vara lui 2026.

Autoritățile române au promis un ajutor financiar de 750 de lei pentru persoanele vulnerabile, ca să încurajeze montarea repartitoarelor. Părea o soluție rapidă și clară. Totuși, ajutorul financiar nu se va da nici de data asta. Este a treia amânare la rând, iar sprijinul financiar rămâne doar o promisiune.

Ministerul Energiei a retrimis proiectul de OUG în dezbatere publică. Practic, este aceeași versiune ca în 2024, cu termene amânate.

Dacă, inițial, montarea repartitoarelor trebuia să fie gata în 2024, apoi s-a mutat la 31 decembrie 2025, noua propunere prevede începutul lunii septembrie 2026. Ca să fie aplicabilă, proiectul de lege trebuie aprobat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial.