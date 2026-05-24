Problema locuințelor a devenit una dintre cele mai mari provocări pentru multe orașe germane. Cererea continuă să crească, în timp ce ritmul construcțiilor noi încetinește, ceea ce reduce și mai mult oferta disponibilă.

Potrivit companiei municipale Mainzer Wohnbau, situația este vizibilă inclusiv în Mainz, unde numărul apartamentelor care se eliberează lunar a scăzut semnificativ. Directorul companiei, Roman Becker, a explicat că în prezent sunt eliberate doar între 45 și 55 de apartamente pe lună.

Datele companiei arată că rata schimburilor de locuințe a coborât sub 6% și se apropie de pragul de 5%, un nivel care indică o piață aproape blocată. Mulți chiriași preferă să rămână în locuințele actuale chiar dacă acestea nu mai corespund nevoilor lor, deoarece costurile unei mutări și prețurile actuale ale chiriilor sunt considerabil mai ridicate, potrivit Tagesschau.

Pentru a debloca o parte din apartamentele mari, Mainzer Wohnbau a lansat programul „Zukunft Zuhause 55+”, destinat în special persoanelor în vârstă care locuiesc singure sau în cuplu în apartamente cu mai multe camere.

Ideea este simplă: pensionarii care nu mai au nevoie de spații generoase după plecarea copiilor sunt încurajați să se mute în locuințe mai mici, iar apartamentele eliberate să fie oferite familiilor cu copii.

Compania estimează că aproximativ 2.700 de chiriași vârstnici ar putea beneficia de această oportunitate. În același timp, aproape 1.000 de familii caută în prezent apartamente cu patru camere, însă șansele de a găsi o astfel de locuință sunt foarte reduse.

Programul va funcționa inițial timp de 24 de luni și include 100 de apartamente destinate acestor schimburi.

Principalul avantaj oferit pensionarilor este posibilitatea de a păstra nivelul actual al chiriei chiar și după mutarea într-un apartament mai mic.

Roman Becker a precizat că Mainzer Wohnbau se numără printre puținele companii de locuințe din Germania care oferă această garanție. În plus, persoanele care participă la program primesc un bonus de mutare de 1.500 de euro.

Noua locuință este renovată înainte de predare și poate fi adaptată nevoilor persoanelor în vârstă, inclusiv prin lucrări de accesibilizare. Totodată, participanții nu trebuie să suporte costurile generate de plata simultană a două chirii și nici să respecte perioada obișnuită de preaviz.

Pentru mulți pensionari, mutarea într-un apartament mai mic poate aduce economii importante la chirie și întreținere, într-un moment în care costurile locuirii continuă să crească în Germania.

Deși inițiativa este privită ca o soluție practică pentru utilizarea mai eficientă a fondului locativ existent, experții imobiliari consideră că ea nu rezolvă cauza principală a crizei.

Expertul imobiliar Reiner Braun susține că principala problemă este diferența tot mai mare dintre chiriile vechi și cele practicate în prezent pe piață. În multe orașe mari, persoanele care au semnat contracte în urmă cu mulți ani plătesc chirii mult mai mici decât cele disponibile astăzi pentru noii chiriași.

Din acest motiv, mulți locatari evită să renunțe la apartamentele actuale, chiar dacă acestea sunt prea mari sau nu mai corespund situației lor familiale.

Potrivit specialistului, contractele vechi de închiriere au ajuns să fie considerate aproape la fel de valoroase ca un activ financiar, deoarece permit economii importante față de prețurile actuale ale pieței.