Printre atribuțiile comitetului se numără analiza efectelor aplicării legislației din domeniul justiției adoptate în 2022, precum și evaluarea opiniilor transmise de asociațiile reprezentative ale magistraților și de organizațiile neguvernamentale. Comunicare publică în numele Comitetului va fi realizată exclusiv de prim-ministru sau de persoanele desemnate de acesta.

”Se constituie Comitetul pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei, denumit în continuare Comitetul, organism fără personalitate juridică, cu caracter consultativ. (2) Comitetul este condus de reprezentantul Cancelariei Prim-Ministrului, care are calitatea de preşedinte. (3) Comitetul este format din reprezentanţi ai Cancelariei Prim-ministrului şi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, în calitate de membri permanenţi. (4) La lucrările Comitetului pot participa, pe baza invitaţiei prim-ministrului, reprezentanţi ai altor autorităţi şi instituţii publice, ai societăţii civile şi ai organizaţiilor internaţionale”, prevede Decizia privind constituirea, organizarea şi atribuţiile Comitetului pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei, publicată vineri în Monitorul Oficial.

Conform deciziei, pentru îndeplinirea atribuțiilor, Comitetul poate constitui grupuri de lucru tematice la nivel tehnic, formate din experți ai Cancelariei Prim-Ministrului și ai Ministerului Justiției, precum și din experți ai altor instituții sau invitați desemnați special în acest scop.

La ședințele Comitetului sau ale grupurilor tematice pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai altor entități de drept public sau privat, atât din țară, cât și din străinătate. Membrii Comitetului pot fi, de asemenea, asistați în cadrul întâlnirilor de specialiști ai instituțiilor pe care le reprezintă.

Conform deciziei oficiale, Comitetul pentru revizuirea legislației din justiție are mai multe atribuții esențiale. Acesta analizează impactul aplicării legislației adoptate în 2022, inclusiv legile privind statutul judecătorilor și procurorilor, organizarea judiciară și Consiliul Superior al Magistraturii, precum și orice alte acte relevante pentru funcționarea sistemului judiciar.

Totodată, comitetul examinează opiniile formulate de asociațiile reprezentative ale magistraților și de organizațiile nonguvernamentale referitoare la organizarea și funcționarea justiției. El organizează întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor și autorităților naționale și internaționale cu atribuții în domeniu și poate solicita puncte de vedere suplimentare pentru o evaluare completă.

De asemenea, Comitetul întocmește rapoarte de progres privind implementarea măsurilor și exercitarea atribuțiilor și poate propune măsuri menite să asigure imparțialitatea, independența și eficiența actului de justiție, în conformitate cu valorile constituționale și standardele internaționale privind statul de drept.

Comitetul se întrunește ori de câte ori este necesar, la cererea reprezentantului Cancelariei Prim-Ministrului. Ședințele pot avea loc atât fizic, cât și online și sunt conduse de reprezentantul Cancelariei sau de o persoană desemnată de acesta.

Deciziile Comitetului se adoptă prin consensul membrilor. În cazul în care consensul nu este atins, opțiunile identificate sunt înaintate prim-ministrului sub forma unei analize comparative. Recomandările adoptate sunt transmise autorităților competente pentru inițierea proiectelor de acte normative sau a măsurilor administrative necesare aplicării acestora.

Comunicarea publică în numele Comitetului se realizează exclusiv de prim-ministru sau de persoanele desemnate de acesta.