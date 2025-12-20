Ionuţ Dumitru a subliniat, în analiza sa, că cele două pachete de măsuri fiscale aprobate până în prezent generează un efect bugetar cumulat semnificativ, raportat la produsul intern brut. El a explicat că aceste măsuri au fost gândite pentru a asigura o ajustare treptată, dar fermă, a deficitului bugetar, în linie cu angajamentele europene.

Economistul, care este și consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a arătat că estimările actuale indică un impact de aproximativ 3,6% din PIB, procent care poate ajunge la 3,7% atunci când este calculat pentru un an întreg de aplicare. Acest nivel este considerat suficient pentru a permite României să atingă ținta de deficit de 6,6% din PIB în anul 2026.

În intervenția sa, Ionuţ Dumitru a detaliat poziția sa privind necesitatea unor măsuri suplimentare, precizând că, în condițiile actuale, nu vede motive pentru adoptarea unor noi decizii fiscale restrictive.

„Eu cred că măsurile deja implementate, dacă ne uităm pe cele două pachete care au fost aprobate, ele împreună aduc un efect bugetar de circa 3,6% din PIB, chiar 3,7% pentru un an întreg. Deci, să zicem, împreună pentru 2026, avem acest impact bugetar estimat. Ele sunt necesare şi sunt suficiente, probabil, pentru atingerea ţintei de 6,6% la 100% din PIB, aşa cum ne-am asumat faţă de Comisia Europeană în 2026. Adică, în momentul de faţă nu cred că sunt necesare măsuri suplimentare pentru a putea ajusta deficitul bugetar în 2026”, a spus consilierul premierului Ilie Bolojan, la Antena 3.

În continuarea explicațiilor sale, Ionuţ Dumitru a făcut referire la primele semnale venite din execuția bugetară, chiar dacă datele oficiale complete nu au fost încă publicate de Ministerul Finanțelor. El a avertizat că este prea devreme pentru concluzii definitive, însă a indicat că tendințele observate sunt conforme cu estimările inițiale.

Potrivit economistului, efectul majorării TVA se înscrie în parametrii anticipați de autorități, ceea ce sugerează că măsurile fiscale își produc rezultatele așteptate. Ajustarea bugetară este vizibilă atât pe partea de venituri, cât și pe cea de cheltuieli, în special în a doua parte a anului.

Ionuţ Dumitru a explicat că, începând cu lunile de toamnă, se conturează o temperare a cheltuielilor sociale, fenomen care contribuie la echilibrarea bugetului. De asemenea, a atras atenția asupra evoluției cheltuielilor salariale, care arată o scădere a valorii totale comparativ cu lunile anterioare.

„Aşa cum arată lucrurile în momentul de faţă, deşi e primatur să tragi o concluzie după 2-3 luni de execuţie, efectele sunt în linie cu aşteptările. (..) Încă nu avem datele publicate de la Ministerul de Finanţe, dar probabil că efectul creşterii de TVA este în linie cu aşteptările şi cred că măsurile luate îşi fac efectele şi cred că avem deja o ajustare destul de semnificativă pe buget, anul acesta. Iar şi pe partea de cheltuieli, dacă ne uităm deja, începând cu luna-septembrie şi probabil că şi în octombrie continuă această tendinţă, factura de cheltuieli sociale se ajustează. Dacă ne uităm la salarii, ele scad ca sumă totală, faţă de lunile anterioare”, a precizat Dumitru.

Un alt element central al analizei prezentate de Ionuţ Dumitru a vizat impactul deciziilor privind înghețarea salariilor și pensiilor. Economistul a arătat că o astfel de măsură are un efect bugetar considerabil, raportat la PIB, mai ales dacă este menținută pe parcursul unui an întreg sau chiar extinsă și în 2026.

El a explicat că aceste decizii sunt însă dificil de implementat într-un context politic complex, marcat de interese divergente și de lipsa unui consens între partidele aflate la guvernare. Potrivit acestuia, zona companiilor de stat și a consiliilor de administrație reprezintă un punct sensibil, unde disputele politice sunt intense și greu de armonizat.

Ionuţ Dumitru a subliniat că realitatea unei coaliții formate din mai multe partide impune compromisuri constante și limitează capacitatea de a adopta rapid măsuri care afectează interese politice sau sociale.