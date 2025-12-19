Victor Ponta subliniază că, în 35 de ani de democrație, nu a existat niciun ministru care să cumuleze salariul de la Guvern cu cel de parlamentar. Fostul premier spune că și în prezent, oficiali precum Ilie Bolojan primesc doar salariul aferent funcției de prim-ministru, respectând aceleași reguli ca toți ceilalți miniștri.

El mai spune că, în timpul mandatelor sale, deși a ocupat simultan funcțiile de prim-ministru și deputat, a încasat exclusiv salariul de la Guvern. Victor Ponta amintește că miniștrii care nu dețin locuință în București beneficiază de cazare gratuită prin RA-APPS, iar Parlamentul nu acordă suplimentar aceste facilități.

Fostul premier a explicat că există o singură situație în istoria politică recentă în care un parlamentar primește simultan salariul de ministru și pe cel de deputat, plus indemnizație pentru cazare de la Parlament. Această excepție o reprezintă Radu Miruță, numit recent ministru al Apărării și vicepremier din partea USR.

„VREMEA IMPOSTORILOR!

Prostia și ticăloșia vin mereu la pachet cu lăcomia! Și cu promovarea în cele mai înalte funcții, cu sprijinul USR! În 35 de ani de democrație nu a existat niciun ministru care să cumuleze salariul de ministru cu cel de deputat sau senator. Și astăzi, când vorbim, Ilie Bolojan primește doar salariul de prim-ministru, nu și pe cel de senator, la fel ca toți ceilalți miniștri. Am fost prim-ministru și ministru de mai multe ori, având în același timp calitatea de deputat. Evident că am încasat doar salariul de la Guvern. În plus, toți miniștrii în funcție care nu au locuință în București primesc locuință gratuită de la RA-APPS; nu există situația în care Parlamentul să le plătească cazarea. Există o singură excepție în istoria politică a României în care o persoană primește salariul de ministru și îl cumulează cu cel de deputat, primind în același timp și bani de cazare de la Parlament, deși are dreptul la locuință gratuită de la RA-APPS. Această „excepție” se numește Radu Miruta , propus ieri ministru al Apărării și vicepremier din partea USR”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

Victor Ponta a precizat că Legea nr. 96/2006, privind Statutul deputaților și senatorilor, stipulează clar că parlamentarii numiți în Guvern își păstrează statutul, însă salarizarea se face conform reglementărilor generale pentru funcțiile publice:

„Deputații și senatorii pot fi numiți membri ai Guvernului și pot fi revocați din aceste funcții în conformitate cu prevederile Constituției și ale legilor în vigoare. Deputaților și senatorilor care dețin funcția de membru al Guvernului, în perioada exercitării acesteia, li se aplică, în privința salarizării, dispozițiile legale privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică”, spune fostul premier.

Acesta subliniază că, potrivit Legii nr. 153/2017 privind salarizarea unitară în sistemul bugetar, parlamentarii numiți miniștri trebuie să primească doar salariul aferent funcției guvernamentale. În opinia sa, excepțiile aplicate unor membri ai USR contravin acestei reguli și creează un precedent nejustificat.

În postarea sa, Victor Ponta atrage atenția că în fața acestor situații nu există consecințe pentru cei care încalcă regulile. El afirmă că USR promovează persoane care beneficiază de avantaje financiare ce nu sunt accesibile altor cetățeni.

Fostul premier explică: