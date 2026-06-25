Negocierile pentru noul Guvern s-au blocat. PSD, PNL, USR și UDMR nu ajung la un acord

Negocierile pentru formarea noului Guvern au intrat în impas, după mai multe runde de discuții desfășurate joi între partidele fostei coaliții. Deși președintele Nicușor Dan și-a exprimat speranța că vineri va exista o propunere de premier, surse politice indică faptul că diferențele dintre partide rămân majore.

Liderii PSD, PNL, USR și UDMR au purtat joi mai multe discuții separate în încercarea de a găsi o formulă de guvernare. În timp ce reprezentanții PNL, USR și UDMR s-au întâlnit la Palatul Victoria, conducerea PSD s-a reunit în biroul lui Sorin Grindeanu de la Camera Deputaților.

Ulterior, liderii fostei coaliții s-au întâlnit la Vila Lac, unde au încercat să ajungă la un acord politic. Întâlnirea s-a încheiat după aproximativ două ore, fără un rezultat concret.

Potrivit informațiilor apărute pe parcursul negocierilor, Alexandru Nazare rămâne varianta susținută de PNL, USR și UDMR pentru funcția de prim-ministru.

Conform informațiilor apărute după încheierea discuțiilor, negocierile sunt blocate deoarece PSD nu este de acord să voteze un Guvern minoritar în care să fie inclus USR.

În același timp, PNL și UDMR nu doresc să participe la guvernare fără implicarea USR.

Aceste diferențe de poziție au făcut imposibilă ajungerea la un compromis, în ciuda așteptărilor exprimate anterior de președintele Nicușor Dan, care declara că speră ca până vineri partidele fostei coaliții să înainteze o propunere de premier.

Un alt punct de blocaj îl reprezintă acordul politic propus de PNL, USR și UDMR. Potrivit surselor Digi24, cele trei formațiuni au propus ca partidele să semneze un protocol de susținere reciprocă înainte de stabilirea numelui viitorului premier și a echipei guvernamentale. Ideea era ca formațiunile să convină asupra principalelor condiții ale guvernării, urmând ca ulterior să fie desemnat premierul.

Atât PSD, cât și președintele Nicușor Dan nu sunt însă de acord cu această variantă și consideră că un astfel de protocol ar trebui semnat doar după clarificarea formulei de guvernare.

Sursele citate mai arată că nici USR nu își dorește, în acest moment, să semneze un acord politic alături de PSD, în timp ce liberalii s-ar declara dispuși să accepte o astfel de soluție de compromis.

Potrivit informațiilor disponibile, în acest moment nu există niciun calendar pentru discuții comune între PSD, PNL, USR și UDMR.

Acordul politic discutat în ultimele zile rămâne suspendat până la clarificarea tuturor aspectelor privind viitoarea formulă de guvernare.

În aceste condiții, desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru ar putea avea loc cel mai devreme săptămâna viitoare, dacă partidele vor reuși să depășească actualele blocaje din negocieri.