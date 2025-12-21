Tensiunile interne din Partidul Național Liberal au explodat în cadrul ședinței conducerii care a avut loc la Vila Lac, unde premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, a fost pus față în față cu una dintre cele mai puternice contestări din interiorul partidului. Deși atacat constant de Opoziție, Bolojan s-a confruntat de această dată cu critici venite chiar din rândul colegilor săi de partid și de guvernare.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, discuțiile din Biroul Politic Național au fost dominate de conflictul dintre Ilie Bolojan și Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov și coordonator al organizației PNL București. În cadrul ședinței, Ilie Bolojan a cerut în mod ferm schimbarea lui Thuma de la conducerea filialei Capitalei, invocând lipsa de implicare a unor lideri liberali în recentele alegeri locale din București.

Deși inițial nu a fost nominalizat direct, mesajul premierului a fost interpretat clar ca o critică la adresa lui Hubert Thuma, care a reacționat imediat, acuzându-l la rândul său pe Ilie Bolojan de lipsă de implicare în campania electorală a lui Crin Antonescu. Schimbul de replici a scos la iveală ruptura adâncă din interiorul partidului.

În acest moment, PNL pare împărțit în două tabere distincte: una care îl susține pe Ilie Bolojan atât în fruntea Guvernului, cât și la conducerea partidului, și o alta grupată în jurul lui Hubert Thuma, susținut de mai multe organizații liberale și asociat politic cu fostul candidat prezidențial Crin Antonescu. Surse politice susțin că această a doua tabără și-ar dori schimbarea actualei conduceri a partidului.

Cu toate acestea, la finalul ședinței, Ilie Bolojan a reușit să își impună punctul de vedere. Biroul Politic Național a votat ca prim-vicepreședintele PNL și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, să preia coordonarea organizației PNL București, înlocuindu-l pe Hubert Thuma.

Ciprian Ciucu are mandat până la finalul lunii ianuarie 2026 pentru a evalua activitatea organizațiilor liberale din sectoarele 2, 3, 4 și 5 și pentru a propune măsuri menite să întărească structurile partidului în Capitală. De asemenea, acesta va coordona grupul consilierilor PNL din Consiliul General al Municipiului București și va reprezenta partidul în negocierile politice la nivel local.

Reacțiile din afara PNL nu au întârziat să apară. Secretarul de stat PSD, Ciprian Văcaru, a declarat că eventualele schimbări din fruntea Guvernului țin exclusiv de deciziile liberalilor, subliniind că pentru social-democrați nu este esențial numele premierului.

„Pentru PSD, până la urmă, nu contează cine este premierul țării”, a spus Văcaru.

La rândul său, deputatul USR Cezar Drăgoescu a interpretat conflictele din PNL ca pe un efect al tentativei lui Ilie Bolojan de a reforma partidul și de a rupe legăturile cu vechile structuri politice asociate fostului USL.

„Eu spun totodată ceea ce vedem astăzi în PNL este încercarea lui Ilie Bolojan de a reforma acest partid, împreună cu încercarea de a face și ceva reformă și în țara noastră. Pentru că este foarte, foarte clar pentru oricine știe cât de cât situația politică din România că sunt două tabere este tabăra pro-Bolojan PNL și tabăra, să zicem, conservatoare, partea cooperativei a fostului USL, care ar prefera oricând o guvernare doar cu cei de la PSD, condusă de domnul Thuma”, a spus Drăgoescu.

Ilie Bolojan, președintele PNL: Dacă Ciprian Ciucu performează, performează și Partidul Național Liberal. Au fost colegi care nu s–au implicat în alegerile pentru Primăria Capitalei.

Hubert Thuma, preşedinte CJ Ilfov: De ce nu îmi pronunțați numele, domnule președinte? Vă referiţi la mine. M–am implicat tot atât cât v–aţi implicat şi dumneavoastră în campania lui Crin (n.red Antonescu). Adică deloc.