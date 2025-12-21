Cu ocazia Zilei Memoriei Victimelor Comunismului, premierul Ilie Bolojan a subliniat că, după 36 de ani de libertate, există încă multe lucruri de corectat, însă este crucial să nu cedăm în fața nostalgiei periculoase sau a tentativelor de a diminua gravitatea crimelor regimului comunist.

”Astăzi îi comemorăm pe cei care au fost victime ale comunismului şi pe cei care au avut curajul să se ridice împotriva unei dictaturi care a distrus vieţi şi a încălcat sistematic drepturile oamenilor. În 21 decembrie 1989, revolta începută la Timişoara a ajuns la Bucureşti şi a dus, în cele din urmă, la căderea regimului comunist. Datorită sacrificiului lor, România este astăzi o ţară liberă, în care cetăţenii pot vota, se pot exprima liber şi îşi pot decide viitorul. Mulţi dintre noi am trăit acele vremuri şi ştim exact ce a însemnat lipsa libertăţii, frica şi abuzul de putere”, afirmă Bolojan în mesajul transmis duminică.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că, de la Revoluția din 1989, România a revenit pe drumul democrației, chiar dacă nu toate problemele au fost rezolvate corect. El a atras atenția că, după 36 de ani de libertate, mai există aspecte de corectat și a avertizat asupra riscului nostalgiei periculoase sau al încercărilor de a minimaliza crimele comunismului.

În același timp, șeful Executivului a punctat că România se confruntă în prezent cu provocări reale, precum un context de securitate complicat și probleme interne semnificative, inclusiv dezechilibre bugetare și vulnerabilități structurale.

”Soluţiile ţin de responsabilitate, onestitate şi decizii ferme. Dacă vom reuşi să întărim încrederea oamenilor în stat, să punem ordine în finanţele publice şi să susţinem dezvoltarea economică în mod echilibrat, atunci vom putea spune că sacrificiul celor care au murit pentru libertate nu a fost zadarnic”, conchide premierul Ilie Bolojan.

Președintele Nicușor Dan depune o coroană de flori la troița de la Piața Universității în memoria victimelor Revoluției Române din decembrie 1989, în București, 21 decembrie 2025.

Ceremonia s-a desfășurat în cadrul manifestărilor comemorative dedicate celor 36 de ani de la evenimentele din decembrie 1989. Prin participarea sa, șeful statului a adus un omagiu celor care și-au pierdut viața în timpul Revoluției, evidențiind totodată importanța memoriei și a valorilor pentru care s-a luptat atunci. Monumentul din Piața Universității rămâne unul dintre principalele locuri simbolice ale Revoluției Române, asociat cu protestele și confruntările ce au contribuit la prăbușirea regimului comunist.