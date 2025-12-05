Conform datelor prezentate, intenţia de vot arată astfel: 26% pentru Daniel Băluță (PSD), 24% pentru Ciprian Ciucu (PNL), 20% pentru Cătălin Drulă (USR), 18% pentru Anca Alexandrescu (independentă), iar ceilalți candidați însumează 12%.

Sondajul a fost realizat pe un eşantion de 1.082 de persoane adulte, între 25 noiembrie şi 2 decembrie 2025, prin metoda CATI, cu o marjă de eroare de ± 3%.

Rezultatele îl plasează pe primul loc pe Daniel Băluță, urmat îndeaproape de Ciprian Ciucu, ceea ce indică o competiţie strânsă între PSD și PNL pentru Primăria Capitalei.

Cătălin Drulă şi Anca Alexandrescu apar ca posibili contendenţi, dar cu distanţă semnificativă faţă de primii doi — ceea ce sugerează că votul ar putea rămâne concentrat mai ales între Băluță și Ciucu.

Respondenții la sondaj au declarat că, în următorii 5 ani, prioritatea numărul unu pentru primarul general ar trebui să fie modernizarea infrastructurii — 29% dintre cei intervievați au susținut acest punct.

Alte priorități semnalate: termoficarea și energia verde (19%) și locuințele verzi (14%).

Întrebați cât de mult crede că ajută susţinerea partidelor un candidat, 6% au spus „în foarte mare măsură” că susţinerea Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) îl ajută pe Daniel Băluță să câștige, 31% „în mare măsură”, iar 25% „în mică măsură”.

Referitor la susţinerea REPER pentru Ciprian Ciucu, doar 2% consideră că ajută „în foarte mare măsură”, 23% „în mare măsură”, 22% „în mică măsură”, 14% „în foarte mică măsură”, iar 39% nu au un răspuns clar.

Sondajul ARA Public Opinion a analizat și nivelul de interes al bucureștenilor pentru scrutinul local. Conform datelor publicate, „62% dintre respondenți au declarat că intenționează să meargă sigur la vot”, în timp ce 18% au afirmat că „probabil vor merge”. Restul de 20% fie sunt indeciși, fie au spus că nu vor participa la alegeri.

Potrivit raportului, nivelul estimat de prezență ar putea influența semnificativ distribuția voturilor, întrucât „mobilizarea electoratului diferă între partide”.

Participanții la sondaj au fost rugați să evalueze imaginea principalilor candidați. Conform rezultatelor prezentate, Daniel Băluță este perceput ca fiind „un candidat cu experiență administrativă”, în timp ce Ciprian Ciucu este descris de respondenți ca „un candidat ferm, orientat spre reformă”.

Datele arată și că Anca Alexandrescu atrage un electorat considerat „nemulțumit de partidele mari”, iar Cătălin Drulă este perceput ca „o alternativă de opoziție”, însă cu o cotă de încredere mai scăzută față de adversarii săi.