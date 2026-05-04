„Bucureşti este un oraş care pentru Chişinău reprezintă un partener de drum, un prieten şi o sursă constantă de inspiraţie în construirea unui viitor european. (…) Vă spun, fără modestie, câte lucruri am realizat în ultimii doi ani la Chişinău. Primul proiect despre care vreau să vă vorbesc este aderarea Republicii Moldova la zona de plăţi în euro, SEPA. Nu ştiu dacă ne amintim cum era să plătim comisioane de 20, 30, 50 de euro la un transfer către o ţară din Uniunea Europeană. Până de curând şi Republica Moldova plătea aceste comisioane, dar din octombrie plătim, cum plătim şi din România către Uniunea Europeană, 0, 1, 2, 3 euro pentru fiecare transfer. Asta înseamnă că am economisit în şase luni aproape şapte milioane de euro şi aceste cifre continuă să crească”, a declarat Anca Dragu.

„De asemenea, în ceea ce priveşte conducerea politicii monetare, am făcut progrese semnificative şi am reuşit ca rata inflaţiei să ajungă în coridorul de ţintire a inflaţiei. Desigur, evenimentele recente în plan geopolitic şi economic pun presiuni serioase asupra tuturor băncilor centrale. Sperăm că această criză se va termina curând”, a adăugat guvernatorul.

„Ratingul suveran al Republicii Moldova a avansat cu trei trepte cumulate în ultimii doi ani. Este un semnal clar pentru investitori că Moldova este o economie mai predictibilă, mai solidă şi mai bine ancorată în spaţiul european. Investiţiile au devenit din ce în ce mai puternice, iar în 2025 acestea au crescut cu aproximativ 22%, devenind principalul motor al accelerării economice. Avem, de asemenea, planul de creştere agreat cu Uniunea Europeană, în valoare de 1,9 miliarde de euro, care reprezintă peste 10% din produsul intern brut al ţării pentru anul trecut, de exemplu. Este o sumă consistentă şi, ca în cazul PNRR-ului, este o combinaţie de reforme şi investiţii pentru ca economia să devină una mai eficientă, mai rezilientă”, a mai spus aceasta.

„În paralel, am adoptat foaia de parcurs pentru finanţare durabilă 2024-2028 şi am demarat elaborarea taxonomiei naţionale pentru activităţile sustenabile. Toate acestea fac ca Republica Moldova să fie o destinaţie mai atractivă pentru investitori”, a spus Anca Dragu.

Instituția a integrat și inteligența artificială în procesele operaționale, dezvoltând o platformă proprie care sprijină activitatea zilnică, cu precizarea că aceasta rămâne un instrument de suport, nu un înlocuitor al deciziilor umane.

În cadrul declarațiilor făcute la București, în deschiderea evenimentului „Bucharest Leaders Summit: United for a Better World”, Anca Dragu a subliniat rolul României ca principal partener strategic al Republicii Moldova și a mulțumit pentru sprijinul constant oferit.

Ea a afirmat că Republica Moldova oferă condiții atractive pentru investiții și că lipsa implicării investitorilor în prezent ar putea fi resimțită în anii următori, în contextul evoluției economice a țării.