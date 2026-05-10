Discuția despre investițiile Hidroelectrica în baterii a devenit una dintre cele mai sensibile teme din sectorul energetic, însă dimensiunea reală a proiectelor trebuie analizată raportat la consumul efectiv al României și la modul în care funcționează sistemele de stocare.

Bateriile nu produc energie electrică, ci doar transferă energia în timp. Acestea stochează energie atunci când prețurile sunt reduse și o livrează în intervalele cu cerere ridicată și prețuri mari. Din acest motiv, ele nu reduc consumul total și nici costurile structurale de producție, ci contribuie în principal la echilibrarea rețelei și la limitarea fluctuațiilor extreme de preț.

În prezent, România are aproximativ 913 MWh capacitate totală de stocare în baterii. Planurile Hidroelectrica vizează atingerea unui nivel de circa 2.000 MWh capacitate de stocare, etapizat. Pentru anul 2026 este prevăzut proiectul de 72 MWh de la Crucea, iar pentru 2028 este planificată o capacitate de 256 MWh la Porțile de Fier II. Alte aproximativ 1.673 MWh sunt în fază de planificare, fără contracte finalizate, susțin cei de la AEI.

Raportat la dimensiunea consumului național, impactul rămâne însă limitat. România consumă zilnic aproximativ 140.000–150.000 MWh de energie electrică. Chiar dacă întregul program Hidroelectrica de 2.000 MWh ar deveni operațional, acesta ar acoperi doar aproximativ 1–1,5% din consumul unei zile. În practică, sistemele de baterii ar putea susține pentru câteva ore o putere estimată între 500 și 1.000 MW, ceea ce este util pentru echilibrare, dar insuficient pentru a modifica fundamental piața energetică.

Analiza economică a pieței arată că bateriile pot influența prețurile energiei electrice mai ales în perioadele scurte de tensiune din sistem, atunci când cererea depășește temporar oferta disponibilă.

În astfel de situații, când prețurile pot urca rapid spre 900 lei/MWh sau chiar mai mult, introducerea în sistem a câtorva sute de MW proveniți din stocare poate reduce presiunea asupra pieței. În anumite condiții, impactul asupra prețului instantaneu poate fi de 5–15%, iar în situații extreme chiar mai ridicat.

Totuși, efectul se diminuează atunci când este analizată media unei zile întregi sau media lunară a prețurilor. Din această perspectivă, contribuția bateriilor este considerată modestă, fiind estimată într-un interval de aproximativ 1–3%.

Pentru o reducere generală a prețului energiei cu 30%, ar fi necesare capacități de stocare de ordinul zecilor de mii de MWh, nu doar 2.000 MWh. În plus, evoluția prețului energiei electrice depinde de factori mult mai puternici și mai complecși decât simpla echilibrare pe termen scurt.

Prețul gazelor naturale, nivelul producției hidro și nucleare, costul certificatelor de emisii CO₂ și legătura României cu piața europeană interconectată influențează decisiv costul final al energiei. Din acest motiv, sistemele de baterii sunt considerate instrumente importante pentru stabilitate și flexibilitate, însă nu reprezintă o soluție miraculoasă capabilă să reducă singură drastic facturile consumatorilor.

Separat de discuția tehnică despre baterii, tema bonusurilor acordate în companiile de stat continuă să genereze controverse și critici publice.

În multe cazuri, remunerațiile suplimentare din sectorul energetic sunt considerate insuficient corelate cu performanța reală și cu eficiența managerială. Specialiștii din domeniu susțin că indicatorii de performanță stabiliți de ministerele care reprezintă statul ca acționar sunt adesea formulați într-o manieră care permite acordarea unor bonusuri consistente fără o presiune reală asupra rezultatelor operaționale.

Această problemă este considerată una legitimă și necesară pentru dezbaterea publică, mai ales în contextul în care companiile energetice de stat administrează infrastructuri strategice și resurse financiare importante.

În același timp, amestecarea criticilor privind guvernanța corporativă cu afirmații exagerate despre impactul investițiilor în baterii poate distorsiona analiza economică reală a sistemului energetic. Hidroelectrica nu a fost printre pionierii stocării în baterii, însă compania a început să investească în acest segment într-un moment în care tehnologia a devenit mai accesibilă, iar cadrul de piață mai clar.

Chiar și în aceste condiții, efectele investițiilor vor apărea gradual și nu vor produce transformări radicale într-un termen scurt. Specialiștii atrag atenția că o dezbatere serioasă despre energie trebuie să separe problemele de guvernanță și management de realitățile tehnice și economice ale pieței.

În evaluarea performanței companiilor energetice de stat, o parte dintre analiști consideră că nu întotdeauna societățile cele mai criticate public sunt și cele cu cele mai mari probleme manageriale, în timp ce unele dintre companiile apreciate constant în spațiul public ridică, la rândul lor, semne de întrebare privind eficiența administrării și politicile de investiții.

Tabel informativ. Impactul investițiilor Hidroelectrica în baterii asupra pieței energiei: