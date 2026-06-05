Lacul Herăstrău este golit parțial pentru lucrări tehnice de reabilitare. PMB anunță că impactul asupra biodiversității este redus

Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat demararea unor lucrări de reabilitare tehnică în Parcul Herăstrău, care includ și golirea treptată a lacului din zonă. Autoritățile precizează însă că intervenția este realizată astfel încât impactul asupra biodiversității să fie cât mai redus.

Lucrările au început odată cu golirea parțială a lacului, însă reprezentanții administrației locale subliniază că acest proces nu va avea un impact semnificativ asupra ecosistemului. Lacul Herăstrău nu este un ecosistem izolat, ci face parte din ansamblul de lacuri de pe râul Colentina, ceea ce facilitează menținerea conexiunii naturale cu alte zone acvatice din aval.

Autoritățile au precizat că lacul nu va fi complet desecat, tocmai pentru a permite relocarea treptată a animalelor și pentru a oferi suficient timp pentru adaptare. De asemenea, se va menține un fir de apă care reprezintă traseul râului Colentina prin Herăstrău, asigurând continuitatea ecologică și legătura cu Lacul Tei și Lacul Floreasca.

Biologul Alexandru Birău explică într-un videoclip publicat pe pagina de Facebook a PMB că această soluție permite animalelor să se relocheze în mod natural, având în vedere mobilitatea ridicată a multor specii din zonă.

În cazul păsărilor, autoritățile spun că puii sunt deja suficient de dezvoltați pentru a se putea deplasa, iar țestoasele pot, de asemenea, să se mute în alte zone fără intervenții majore. În ceea ce privește peștii, aceștia vor migra treptat pe măsură ce nivelul apei scade, căutând zone mai favorabile supraviețuirii.

Specialiștii atrag atenția că nu este recomandată preluarea puilor de păsări din mediul natural, ci doar observarea lor de la distanță și intervenția doar în situații strict necesare.

Alexandru Birău a explicat că aceste măsuri sunt parte a unui proces atent planificat, în care componenta de biodiversitate este luată în considerare în mod prioritar.

Acesta a subliniat că lucrările de reabilitare sunt realizate astfel încât să țină cont de echilibrul natural al zonei și de necesitatea protejării faunei existente.

Potrivit acestuia, conectivitatea lacului cu restul sistemului de lacuri de pe râul Colentina reprezintă un avantaj important, facilitând relocarea naturală a animalelor și menținerea echilibrului ecologic în timpul lucrărilor.

„Ne aflăm în Parcul Herăstrău, acolo unde se pregătesc lucrările de reabilitare tehnică. A început golirea lacului, dar acest lucru vrea să se înțeleagă foarte clar că nu este un impact semnificativ asupra biodiversității. Avantajul din punct de vedere biologic al lacului Herăstrău este că nu este un ecosistem izolat, el face parte din salba de lacuri a răului Colentina. Nu o să fie complet desecat, tocmai pentru a facilita relocarea animalelor și a le permite să facă asta într-un timp rezonabil. Se va lăsa un fir de apă, ceea ce reprezintă parcursul răului Colentina prin Herăstrău și acesta va facilita conexiunea cu Lacul Tei sau Floreasca din aval. Din punct de vedere al animăluțelor, acest lucru este extraordinar pentru că ele au o mobilitate ridicată și pot să se relocheze natural. În ceea ce privește păsările, în perioada aceasta, deja puii sunt suficient de mari încât să se deplaseze, la fel, țestoasele. Peștii de aici vor merge natural, atunci când lacul se va deseca treptat, vor simți nevoia să meargă într-un loc propice pentru ei. Nu recomandăm luarea puilor de păsări din mediul natural, ci observarea lor de la distanță și intervenirea doar atunci când este strict nevoie. Aceste măsuri sunt necesare și implică într-adevăr și componenta aceasta de biodiversitate, care este tratată cu grijă, iar lucrările se fac ținându-se cont de ea”, a explicat Alexandru Birău, biolog la Administrația Parcul Natural Văcărești.

Explicațiile biologului pot fi urmărite aici.