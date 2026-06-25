Germania schimbă regulile pentru turism: decizia care eliberează milioane de euro

Germania va diminua costurile asociate protejării pachetelor de servicii turistice împotriva insolvenței touroperatorilor. Măsura vizează ajustarea taxelor și a garanțiilor aferente fondului național dedicat securității călătoriilor. Anunțul a fost făcut joi de principala asociație a industriei de turism din țară. Decizia este legată de funcționarea Fondului German de Securitate a Călătorilor (DRSF).

Asociația germană de turism DRV a precizat că taxele plătite către Fondul German de Securitate a Călătorilor (DRSF) vor fi reduse la 0,25% din cifra de afaceri a călătoriilor protejate, începând cu 1 noiembrie.

Nivelul actual este de 0,5%, ceea ce înseamnă o reducere la jumătate. Organizația estimează că această ajustare va elibera aproximativ 70 de milioane de euro anual. Suma ar urma să sprijine competitivitatea pachetelor turistice.

DRV a mai transmis că și garanțiile solicitate pentru fond vor fi reduse. Potrivit asociației, este vorba despre o scădere unică de aproximativ 560 de milioane de euro a depunerilor de garanții.

Această ajustare ar diminua costurile de capital pentru operatorii din turism. De asemenea, ar reduce nevoia de garanții bancare sau de acoperire prin asigurare.

Operatorul turistic TUI (TUI1n.DE) a reacționat la măsură, descriind-o drept „un pas intermediar corect”. Compania a subliniat că ar trebui să urmeze rapid alte reduceri ale costurilor asociate fondului.

În același timp, TUI a arătat că fondul pentru protecția clienților dispune deja de aproximativ 1 miliard de euro. În acest context, compania consideră că o reducere la zero a contribuțiilor ar putea fi posibilă fără a afecta protecția consumatorilor.

Guvernul german a creat acest mecanism în 2021. Decizia a venit după prăbușirea companiei Thomas Cook, care a generat dificultăți semnificative pentru clienți și industrie.

Fondul are rolul de a garanta rambursările în situațiile în care un touroperator intră în insolvență. Structura sa a fost concepută pentru a acoperi riscurile asociate pachetelor turistice vândute pe piața germană.