Germania schimbă regulile pentru turism: decizia care eliberează milioane de euro
SURSA FOTO: Dreamstime - Aeroport, pasageri, turisti
Germania va diminua costurile asociate protejării pachetelor de servicii turistice împotriva insolvenței touroperatorilor. Măsura vizează ajustarea taxelor și a garanțiilor aferente fondului național dedicat securității călătoriilor. Anunțul a fost făcut joi de principala asociație a industriei de turism din țară. Decizia este legată de funcționarea Fondului German de Securitate a Călătorilor (DRSF).
O mutare neașteptată în turismul german: ce se întâmplă cu fondul de protecție
Asociația germană de turism DRV a precizat că taxele plătite către Fondul German de Securitate a Călătorilor (DRSF) vor fi reduse la 0,25% din cifra de afaceri a călătoriilor protejate, începând cu 1 noiembrie.
Nivelul actual este de 0,5%, ceea ce înseamnă o reducere la jumătate. Organizația estimează că această ajustare va elibera aproximativ 70 de milioane de euro anual. Suma ar urma să sprijine competitivitatea pachetelor turistice.
DRV a mai transmis că și garanțiile solicitate pentru fond vor fi reduse. Potrivit asociației, este vorba despre o scădere unică de aproximativ 560 de milioane de euro a depunerilor de garanții.
Această ajustare ar diminua costurile de capital pentru operatorii din turism. De asemenea, ar reduce nevoia de garanții bancare sau de acoperire prin asigurare.
Contextul apariției fondului de protecție
Operatorul turistic TUI (TUI1n.DE) a reacționat la măsură, descriind-o drept „un pas intermediar corect”. Compania a subliniat că ar trebui să urmeze rapid alte reduceri ale costurilor asociate fondului.
În același timp, TUI a arătat că fondul pentru protecția clienților dispune deja de aproximativ 1 miliard de euro. În acest context, compania consideră că o reducere la zero a contribuțiilor ar putea fi posibilă fără a afecta protecția consumatorilor.
Guvernul german a creat acest mecanism în 2021. Decizia a venit după prăbușirea companiei Thomas Cook, care a generat dificultăți semnificative pentru clienți și industrie.
Fondul are rolul de a garanta rambursările în situațiile în care un touroperator intră în insolvență. Structura sa a fost concepută pentru a acoperi riscurile asociate pachetelor turistice vândute pe piața germană.
Recomandările noastre
Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.