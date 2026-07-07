Un nou semnal pentru piața muncii: câți români au rămas fără loc de muncă în luna mai

Rata șomajului a ajuns la 6,4% în luna mai 2026, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Nivelul este cu 0,1 puncte procentuale mai mare față de cel înregistrat în luna aprilie 2026, când rata șomajului era de 6,3%.

Numărul persoanelor fără loc de muncă cu vârste între 15 și 74 de ani a fost estimat la 522.100 în luna mai. Datele INS indică o creștere atât comparativ cu luna anterioară, când erau înregistrate 512.100 de persoane aflate în șomaj, cât și față de aceeași perioadă a anului trecut, când numărul șomerilor era estimat la 506.900.

Evoluția indicatorului arată o majorare ușoară a numărului de persoane fără loc de muncă, în timp ce segmentul tinerilor continuă să fie una dintre cele mai afectate categorii de pe piața muncii.

Institutul Național de Statistică a raportat un nivel ridicat al șomajului pentru persoanele cu vârste între 15 și 24 de ani. Rata șomajului în această categorie a fost de 28,8% în perioada ianuarie-martie 2026.

Datele arată că aproape trei din zece tineri activi pe piața muncii nu aveau un loc de muncă în perioada analizată. Nivelul șomajului în rândul acestei categorii de vârstă rămâne unul ridicat în comparație cu alte segmente ale populației active.

Pentru persoanele adulte, cu vârste cuprinse între 25 și 74 de ani, rata șomajului a fost estimată la 4,9% în luna mai, valoare similară cu cea raportată în luna precedentă.

Datele INS indică diferențe între rata șomajului în funcție de gen. În luna mai 2026, rata șomajului în rândul femeilor a fost de 6,5%, în timp ce pentru bărbați aceasta s-a situat la 6,3%.

În cazul persoanelor cu vârste între 25 și 74 de ani, rata șomajului a fost de 5% pentru femei și de 4,9% pentru bărbați. Această categorie de vârstă a reprezentat 72,4% din totalul persoanelor fără loc de muncă estimate pentru luna mai 2026.

Datele statistice evidențiază faptul că cea mai mare parte a șomerilor se regăsește în rândul populației adulte, însă rata ridicată din rândul tinerilor rămâne un indicator important privind accesul acestora la piața muncii.

Creșterea ușoară a ratei șomajului în luna mai a avut loc pe fondul unor dificultăți persistente privind ocuparea forței de muncă. Datele oficiale arată modificări ale numărului total de șomeri comparativ cu lunile anterioare și cu perioada similară din anul precedent.

Piața muncii continuă să fie monitorizată prin indicatori privind șomajul, ocuparea și integrarea diferitelor categorii de persoane active. Situația tinerilor rămâne un element urmărit în statisticile privind evoluția forței de muncă, având în vedere nivelul ridicat al șomajului în rândul acestora.