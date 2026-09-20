Ce trebuie să aibă cei mici în ghiozdane? Alimentele recomandate pentru copii

Ce punem în ghiozdanul copilului pentru pauza de la școală poate fi mai important decât pare! Anumite alimente sunt ideale pentru zilele aglomerate petrecute în clasă, potrivit recomandărilor nutriționiștilor.

Alimentația copiilor care merg la școală are un rol important pentru ca aceștia să poată face față programului încărcat.

Fructele, ouăle, carnea slabă și legumele se numără printre alimentele recomandate pentru meniul celor mici. Unele fructe pot fi puse cu ușurință în ghiozdan și consumate la școală.

Cu un conținut ridicat de vitamine și nutrienți, fructele pot fi alimentul ideal care ar trebui să existe în orice ghiozdan. Pe lângă gustul dulce și plăcut, fructele conțin și vitamina C, care oferă protecție sistemului imunitar al copiilor.

Printre fructele pe care copiii le pot mânca la școală se numără merele, bananele, afinele și căpșunile.

Merele sunt considerate un aliment potrivit pentru copii datorită conținutului ridicat de fibre și vitamina C.

Bananele conțin multe fibre și vitamina B6, necesară pentru a-i ajuta pe copii să fie cât mai atenți la ore.

Afinele sunt bogate în antioxidanți și sprijină sistemul imunitar al copiilor.

Căpșunile conțin vitamina C, antioxidanți, puține calorii și puțini carbohidrați. Totuși, părinții trebuie să fie atenți deoarece aceste fructe pot produce alergii. Dacă știți că cel mic este alergic la căpșuni, evitați să i le puneți în ghiozdan.

Pentru a face față programului încărcat de la școală, alimentația sănătoasă trebuie să fie o regulă pentru copii. Unul dintre alimentele recomandate pentru copii de către specialiștii în nutriție sunt ouăle. Carnea slabă poate fi un aliment sănătos pentru copii, atât timp cât este bio.

Chiar dacă cei mici nu sunt foarte prieteni cu legumele, mai ales la vârste mai mici, acestea trebuie incluse în meniul copiilor care merg la școală. Sparanghelul, ardeiul gras, broccoli, morcovii și conopida se numără printre legumele pe care nutriționiștii le recomandă pentru meniul copiilor care merg la școală.