În timp ce creșterea imunității este un atribut esențial al vitaminei C, există alte câteva beneficii mai puțin cunoscute ale acestei vitamine esențiale. Aflați care sunt acestea, plus cele mai bune surse de vitamina C, potrivit Health.com.

Îmbunătățește sănătatea pielii

Unele dintre semnele distinctive ale carenței de vitamina C sunt vindecarea întârziată a rănilor și pielea fragilă. Principalul motiv pentru care este esențială pentru sănătatea pielii se datorează relației sale cu colagenul. Colagenul este o componentă cheie a țesutului conjunctiv, iar vitamina C este necesară pentru formarea colagenului. Deci, când nu consumați suficientă, colagenul se deteriorează, lăsând pielea să se usuce sau să se rideze.

De asemenea, funcționează și cu vitamina E, un alt antioxidant, pentru a preveni deteriorarea pielii din cauza razelor UV.

Întărește imunitatea

Rolul vitaminei C în sănătatea pielii are și beneficii imunitare, deoarece pielea este unul dintre sistemele de apărare ale corpului împotriva agenților patogeni. Joacă un rol atât în ​​imunitatea înnăscută, cât și în cea adaptivă, primul răspuns al corpului nostru și, respectiv, răspunsul direcționat la agenți patogeni specifici. Proprietățile antioxidante ale vitaminei C previn deteriorarea oxidativă a celulelor sănătoase.

Mai exact la sportivi, la cei expuși la temperaturi extrem de scăzute și la cei care se află la limita deficienței de vitamina C, consumul a cel puțin 200 mg pe zi poate reduce riscul răcelilor. Pentru populația generală, nu s-a demonstrat că suplimentele cu vitamina C previn răceala, dar pot reduce durata bolii și severitatea simptomelor, dacă sunt luate preventiv.

Vitamina C poate reduce riscul bolilor cardiovasculare

Deoarece daunele oxidative – ceea ce se întâmplă în corp atunci când există prea multe molecule instabile numite radicali liberi în organism și insuficienți antioxidanți pentru a scăpa de ei – sunt considerate o cauză a bolilor cardiovasculare, antioxidanții precum vitamina C pot ajuta la reducerea riscului. Un studiu din 2020 a constatat că suplimentarea cu vitamina C de cel puțin 500 mg pe zi a fost asociată cu niveluri reduse ale tensiunii arteriale.

Cu toate acestea, multe alte studii au găsit rezultate contradictorii cu privire la rolul vitaminei C în reducerea riscului unor boli cardiovasculare.

Ajută la absorbția fierului

Vitamina C joacă un rol important în îmbunătățirea absorbției fierului nonhem, cel care provine din 4 alimente vegetale. Dacă sunteți expus riscului de carență de fier, mai ales dacă urmați o dietă pe bază de plante, adăugarea unor surse de vitamina C la mese poate ajuta să absorbiți mai bine fierul din alimente precum fasolea, semințele și nucile. Asta ar putea însemna să adăugați ardei roșu la fasole sau să beți fulgi de ovăz cu nuci, semințe și căpșuni.

Surse alimentare de vitamina C

În timp ce suplimentele sunt o modalitate bună de vitamina C, există și câteva surse excelente de alimente. Toate sunt fructe și legume, așa că, pe lângă vitamina C, au o mulțime de alți nutrienți importanți pentru sănătate.

Alimente bogate în vitamina C:

Ardei gras roșu: 95 miligrame (mg) pe ½ cană sau 106% din valoarea zilnică (DV)

Suc de portocale: 93 mg per ¾ cană sau 103% DV

Portocale: 70 mg per portocală medie sau 78% DV

Suc de grepfrut: 70 mg per ¾ de cană sau 78% DV

Kiwi: 64 mg per kiwi mediu sau 71% DV

Ardei gras verde: 60 mg per ½ cană sau 67% DV

Broccoli: 51 mg per ½ cană sau 57% DV

Căpșuni: 49 mg per ½ cană sau 54% DV

Varza de Bruxelles: 48 mg per ½ cană sau 53% DV

Cum să luați suplimentele

Suplimentele sunt un alt mijloc de a satisface nevoile de vitamina C. Acestea vin într-o varietate de forme, inclusiv capsule, pulbere, gumă, masticabile și lichidă.

Vitamina C poate fi luată în orice moment al zilei, dar administrarea ei cu alimente poate reduce probabilitatea reacțiilor gastrointestinale adverse cauzate de nivelul ridicat al acidității.