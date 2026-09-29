Bursa de la București închide din nou pe roșu. Indicele BET a coborât marți cu 0,61%

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de marți în scădere, majoritatea indicilor consemnând pierderi. Principalul indice al pieței, BET, a coborât cu 0,61%, în timp ce valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la 117,9 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 22,3 milioane de euro.

Acțiunile Băncii Transilvania au fost cele mai tranzacționate pe Piața Reglementată, urmate de titlurile OMV Petrom și Romgaz.

BET, indicele care urmărește cele mai tranzacționate 20 de companii listate pe Piața Reglementată, s-a depreciat cu 0,61% și a încheiat ziua la 30.829,30 puncte. Scăderile au fost generalizate în rândul principalilor indici ai Bursei de Valori București.

BET-Plus, care urmărește evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni, a pierdut 0,65%. Indicele blue-chip extins BET-XT, format din cele mai lichide 25 de titluri, a coborât cu 0,67%.

BET-FI a înregistrat la rândul său o depreciere de 0,68%.

Indicele BET-BK, utilizat ca reper de randament pentru fondurile de investiții, a închis ședința cu o scădere de 0,72%.

Nici companiile din energie și utilități nu au reușit să evite scăderile. BET-NG, indicele care măsoară evoluția companiilor din aceste sectoare, s-a depreciat cu 0,83%.

Cea mai mare scădere dintre indicii menționați a fost înregistrată de BET AeRO. Indicele, care include companii reprezentative de pe piața AeRO, a pierdut 1,21%.

Valoarea totală a tranzacțiilor realizate în ședința de marți s-a ridicat la 117,9 milioane de lei, respectiv aproximativ 22,3 milioane de euro.

Pe Piața Reglementată, cele mai lichide titluri au fost cele ale Băncii Transilvania. Acțiunile băncii au generat tranzacții în valoare de 24,7 milioane de lei.

Pe poziția următoare s-au situat titlurile OMV Petrom, cu schimburi de 19,7 milioane de lei, iar acțiunile Romgaz au generat tranzacții de 11,3 milioane de lei.

Cele trei companii au cumulat astfel schimburi de peste 55 de milioane de lei în ședința de marți.

În ciuda evoluției negative a pieței, unele acțiuni au înregistrat creșteri importante. Cea mai bună evoluție a zilei a fost consemnată de Energopetrol, ale cărei titluri s-au apreciat cu 13,75%.

Acțiunile AETA au avansat cu 4,35%, iar One United Properties a încheiat ședința cu o creștere de 3,90%.

La polul opus, cea mai mare scădere a fost înregistrată de Bucur București. Acțiunile companiei au pierdut 7,26%. Titlurile Rompetrol Rafinare au coborât cu 4,27%, iar acțiunile Șantierului Naval Orșova s-au depreciat cu 3,85%.

Bursa de la București începuse ziua în scădere. După primele 30 de minute de tranzacționare, rulajul total se ridica la 9,11 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 1,72 milioane de euro.

La acel moment, BET pierdea 0,86%, iar BET-Plus înregistra un declin identic, de 0,86%.

BET-XT era în scădere cu 0,88%, în timp ce BET-BK pierdea 0,83%.

BET-FI consemna în debutul ședinței cea mai mare scădere dintre acești indici, de 0,99%. BET-NG era pe minus cu 0,92%.

Pe parcursul ședinței, o parte dintre pierderile de la deschidere au fost recuperate. BET a redus astfel declinul de la 0,86% după primele 30 de minute la 0,61% la închiderea tranzacțiilor.