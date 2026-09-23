Bursa de la București a închis miercuri pe roșu. Indicele BET a pierdut peste 1,4%

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de miercuri cu scăderi pe toți indicii, după ce debutul zilei adusese evoluții mai temperate și chiar ușoare creșteri pentru unele segmente ale pieței. Valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la 76,97 milioane de lei, echivalentul a 14,58 milioane de euro.

Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, care urmărește cele mai tranzacționate 20 de companii de pe Piața Reglementată, a pierdut 1,42% și a încheiat ziua la 31.683,03 puncte.

Scăderile au cuprins însă întreaga piață. BET-Plus, indicele celor mai lichide 43 de acțiuni, a coborât cu 1,39%, în timp ce BET-XT, care urmărește cele mai lichide 25 de titluri, a pierdut 1,41%.

BET-BK, utilizat ca reper de randament pentru fondurile de investiții, a înregistrat cea mai mare scădere dintre principalii indici, de 1,51%.

Indicele BET-FI s-a depreciat cu 1,2%, iar BET-NG, care urmărește companiile din energie și utilități, a pierdut 1,39%.

Nici piața AeRO nu a încheiat ziua pe plus. Indicele BET AeRO a coborât cu 1,19%.

Pe Piața Reglementată, cele mai mari schimburi au fost realizate cu acțiunile Băncii Transilvania. Titlurile băncii au generat tranzacții în valoare de 8,91 milioane de lei.

Pe poziția următoare s-a aflat Romgaz, cu schimburi de 6,69 milioane de lei, urmată de OMV Petrom, cu un rulaj de 5,46 milioane de lei.

Valoarea totală a tranzacțiilor realizate miercuri la BVB a fost de 76,97 milioane de lei.

Chiar dacă toți indicii au închis în scădere, unele acțiuni au reușit să înregistreze creșteri importante.

Cea mai bună evoluție a fost consemnată de Roca Industry Holdingrock1, ale cărei acțiuni au avansat cu 7,14%. Novere Capital a câștigat 4,92%, iar Electrocontact a încheiat ședința cu o apreciere de 3,33%.

La polul opus s-au aflat acțiunile Cris-Tim, care au pierdut 11,83%. Electroaparataj a coborât cu 9,09%, iar titlurile Bermas s-au depreciat cu 7,41%.

Bursa începuse ziua cu o evoluție mai puțin pronunțată. După primele 30 de minute de tranzacționare, BET și BET-Plus pierdeau câte 0,17%, iar BET-XT era în scădere cu 0,12%.

În același timp, BET-FI avansa cu 0,30%, BET-NG era pe plus cu 0,02%, iar BET AeRO creștea cu 0,21%.

Rulajul ajunsese atunci la numai 4,9 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 930.000 de euro.

Situația s-a deteriorat ulterior, iar până la închiderea ședinței toate aceste creșteri au fost șterse. BET a trecut de la un minus de 0,17% în prima parte a zilei la o pierdere de 1,42% la finalul tranzacțiilor.