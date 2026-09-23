Bursa de la București a închis miercuri pe roșu. Indicele BET a pierdut peste 1,4%
SURSA FOTO: Inquam Photos / George Călin - Bursa de Valori Bucuresti
Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de miercuri cu scăderi pe toți indicii, după ce debutul zilei adusese evoluții mai temperate și chiar ușoare creșteri pentru unele segmente ale pieței. Valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la 76,97 milioane de lei, echivalentul a 14,58 milioane de euro.
Indicele BET a coborât la 31.683 de puncte
Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, care urmărește cele mai tranzacționate 20 de companii de pe Piața Reglementată, a pierdut 1,42% și a încheiat ziua la 31.683,03 puncte.
Scăderile au cuprins însă întreaga piață. BET-Plus, indicele celor mai lichide 43 de acțiuni, a coborât cu 1,39%, în timp ce BET-XT, care urmărește cele mai lichide 25 de titluri, a pierdut 1,41%.
BET-BK, utilizat ca reper de randament pentru fondurile de investiții, a înregistrat cea mai mare scădere dintre principalii indici, de 1,51%.
Indicele BET-FI s-a depreciat cu 1,2%, iar BET-NG, care urmărește companiile din energie și utilități, a pierdut 1,39%.
Nici piața AeRO nu a încheiat ziua pe plus. Indicele BET AeRO a coborât cu 1,19%.
Banca Transilvania, cea mai tranzacționată companie
Pe Piața Reglementată, cele mai mari schimburi au fost realizate cu acțiunile Băncii Transilvania. Titlurile băncii au generat tranzacții în valoare de 8,91 milioane de lei.
Pe poziția următoare s-a aflat Romgaz, cu schimburi de 6,69 milioane de lei, urmată de OMV Petrom, cu un rulaj de 5,46 milioane de lei.
Valoarea totală a tranzacțiilor realizate miercuri la BVB a fost de 76,97 milioane de lei.
Roca Industry a crescut cu peste 7%. Cris-Tim a pierdut aproape 12%
Chiar dacă toți indicii au închis în scădere, unele acțiuni au reușit să înregistreze creșteri importante.
Cea mai bună evoluție a fost consemnată de Roca Industry Holdingrock1, ale cărei acțiuni au avansat cu 7,14%. Novere Capital a câștigat 4,92%, iar Electrocontact a încheiat ședința cu o apreciere de 3,33%.
La polul opus s-au aflat acțiunile Cris-Tim, care au pierdut 11,83%. Electroaparataj a coborât cu 9,09%, iar titlurile Bermas s-au depreciat cu 7,41%.
Scăderile s-au accentuat pe parcursul ședinței
Bursa începuse ziua cu o evoluție mai puțin pronunțată. După primele 30 de minute de tranzacționare, BET și BET-Plus pierdeau câte 0,17%, iar BET-XT era în scădere cu 0,12%.
În același timp, BET-FI avansa cu 0,30%, BET-NG era pe plus cu 0,02%, iar BET AeRO creștea cu 0,21%.
Rulajul ajunsese atunci la numai 4,9 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 930.000 de euro.
Situația s-a deteriorat ulterior, iar până la închiderea ședinței toate aceste creșteri au fost șterse. BET a trecut de la un minus de 0,17% în prima parte a zilei la o pierdere de 1,42% la finalul tranzacțiilor.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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