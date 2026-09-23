Bursa de la București a început ziua pe minus. Ce acțiuni au ieșit din tipar
SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea - Bursa de Valori București (BVB)
Bursa de Valori București (BVB) a început ședința de tranzacționare de miercuri pe minus pentru cei mai mulți dintre indicii bursieri. La 30 de minute de la debut, valoarea tranzacțiilor ajunsese la 4,9 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 930.000 de euro.
Scădere la Bursa de la București, dar nu pentru toate acțiunile. Cine a urcat
Indicele principal BET, care urmărește evoluția celor mai lichide 20 de companii listate la BVB, consemna o scădere de 0,17%. Un declin similar era înregistrat și de BET-Plus, indice care reflectă evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni de pe piața bursieră de la București.
BET-XT, indicele blue-chip extins care reunește cele mai lichide 25 de titluri, cobora cu 0,12%. În același timp, indicele BET-BK, utilizat ca reper pentru randamentul fondurilor de investiții, înregistra o depreciere de 0,04%.
Pe segmentul indicilor care evoluau pe plus, BET-FI, dedicat SIF-urilor, consemna o creștere de 0,30%. BET-NG, care urmărește cele mai importante zece companii din domeniul energiei și utilităților, avansa cu 0,02%.
Indicele BET AeRO, care include companii reprezentative listate pe piața AeRO, se aprecia cu 0,21% la primele date disponibile după deschiderea ședinței de miercuri.
Rompetrol Well Services, în topul creșterilor
Potrivit datelor publicate de Bursa de Valori București, cele mai mari creșteri ale valorii acțiunilor erau consemnate de Rompetrol Well Services, cu un avans de 3,65%.
De asemenea, pe următoarele poziții se aflau Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, ale cărei acțiuni urcau cu 1,71%, și Farmaceutica Remedia, cu o apreciere de 1,62%.
În zona titlurilor care înregistrau scăderi, acțiunile Bermas consemnau un declin de 7,41%. Șantierul Naval Orșova cobora cu 3,10%, iar Oil Terminal înregistra o depreciere de 2,14%.
La 30 de minute de la startul tranzacțiilor, evoluția indicilor de la BVB era astfel: majoritatea reperelor principale se aflau în teritoriu negativ, în timp ce BET-FI, BET-NG și BET AeRO consemnau creșteri.
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