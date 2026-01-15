Revolut, compania fintech globală cu peste 65 de milioane de clienți în întreaga lume și peste 4,5 milioane în România, anunță lansarea unei noi funcții, menite să protejeze utilizatorii de unul dintre cele mai răspândite tipuri de fraudă: înșelătoriile prin impersonare.

În momentul în care un client deschide aplicația Revolut simultan cu un apel în derulare, noua funcție detectează apelul și confirmă dacă interacțiunea este într-adevăr realizată cu un agent Revolut sau nu. Funcționalitatea este valabilă pentru aplicațiile care permit apeluri vocale, ajutând clienții să ia rapid măsuri adecvate pentru a raporta tentativele de fraudă și pentru a-și păstra fondurile în siguranță.

Odată cu creșterea utilizării inteligenței artificiale pentru a copia sau genera voci false (deep fake) și pe măsură ce tacticile de inginerie socială devin din ce în ce mai sofisticate, infractorii găsesc noi modalități de a convinge consumatorii că vorbesc cu banca lor sau cu cineva în care au încredere.

Fraudele prin impersonare sunt o formă de înșelăciune prin care victimele sunt contactate telefonic și apelanții pretind că reprezintă o instituție financiară sau o persoană de încredere. Apelanții pun presiune pe utilizatori să mute banii în conturi pretinse mai sigure, să divulge date sensibile/ personale sau să aprobe tranzacții frauduloase.

Acest nou curent este în creștere alarmantă. Escrocii pot genera acum scripturi extrem de convingătoare și chiar pot recurge la imitații vocale de o acuratețe surprinzătoare. Un studiu din 2021 arăta că doar 25% dintre oameni pot distinge cu exactitate o voce deep fake de una reală, deși majoritatea participanților declarau, în mod greșit, că pot identifica falsurile.

Acest lucru îi face pe utilizatorii de soluții financiare digitale mai vulnerabili la escrocherii și conduce la creșterea fraudelor de tip APP (Authorised Push Payment – Plată Autorizată inițiată de Plătitor), care generează pierderi pentru consumatori.

Noua funcționalitate Revolut introduce un banner live în aplicație, care se afișează imediat ce aplicația detectează că utilizatorul se află într-un apel telefonic. Sistemul identifică dacă apelul provine de la Revolut sau nu și face recomandări în consecință:

Dacă apelantul este Revolut, bannerul va confirma că apelul este legitim;

Dacă apelantul nu este de la Revolut, utilizatorul va vedea un banner de alertă care îl informează că apelul nu se realizează cu Revolut;

Atingerea bannerului îi direcționează pe utilizatori către modalități de protecție acționabile, în funcție de situația concretă în care aceștia se află.

„Revolut se angajează să construiască un viitor financiar mai sigur. Cu cât răufăcătorii digitali adoptă inteligența artificială și instrumente avansate de tip deep fake, cu atât trebuie să inovăm mai rapid, pentru a proteja fondurile clienților și pentru a fi cu un pas înaintea celor care vor să înșele utilizatorii. Această nouă funcție nu numai că le transmite utilizatorilor avertismente contextuale, în timp real, în momentul în care au cea mai mare nevoie de ele, dar îi și ghidează să identifice escrocheriile bazate pe impersonare, oferind pași clari și acționabili pentru a-și păstra banii în siguranță și pentru a evita tentativele de fraudă”, a declarat Rami Kalai, Product Owner Revolut.

Cu această lansare, Revolut își extinde gama de funcționalități de securitate destinate protejării clienților și identificării activităților neautorizate. Numai în 2024, sistemele avansate de prevenirea fraudelor au condus la protejarea a 600 de milioane de lire sterline, sumă care altfel ar fi fost pierdută din cauza escrocheriilor. Printre lansările recente se numără:

Apelurile în aplicație – permițând clienților să vorbească cu Revolut direct și în siguranță prin intermediul apelurilor telefonice exclusiv în aplicație. Cu ajutorul acestor apeluri, se elimină suspiciunile legate de apelurile legitime realizate de Revolut și oferă un indiciu că apelurile primite de la numerele de telefon prin alte aplicații sau prin apeluri telefonice obișnuite, care pretind că sunt inițiate de Revolut, sunt parte dintr-un scenariu de înșelăciune.

Protecția Fondurilor (Wealth Protection) și Modul Stradă (Street Mode) – funcții concepute pentru a menține transferurile în siguranță prin verificarea biometrică și pentru a le întârzia, în cazul Modului Stradă, pentru a contracara evenimente specifice precum tâlhăriile survenite în timpul efectuării unui transfer.

Sisteme îmbunătățite de învățare automată (machine-learning) care detectează și blochează tranzacțiile riscante înainte ca banii să iasă din contul unui client.

Noua funcție este deja activă pentru toți clienții Revolut cu dispozitive iOS. Utilizatorii de Android trebui să autorizeze proactiv funcția din Hub-ul de Securitate. Atenție! Funcția este opțională pentru utilizatorii de echipamente Android și nu garantează protecție integrală.