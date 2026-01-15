Ce este eSemneaza.ro?

eSemneaza.ro este o platformă digitală de semnare electronică a documentelor, complet online și cu valoare juridică recunoscută în România (în baza legii 214/2024 și a regulamentului EIDAS), în Uniunea Europeană dar și în SUA.

Soluția permite încărcarea, semnarea și trimiterea documentelor spre semnare cu minim efort și fără hârtie, indiferent unde te afli.

Aspecte esențiale ale platformei:

Permite semnarea digitală a documentelor PDF cu valoare legală , respectând cadrul legislativ eIDAS și Legea nr. 214/2024 din România.

Utilizează tehnologii de semnătură electronică avansată, inclusiv standardul PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) pentru autenticitate și integritate.

Oferă opțiuni de semnare cu OTP (cod unic) pentru autentificare dublă , sporind securitatea procesului.

Este accesibilă de pe orice dispozitiv (laptop, mobil, tabletă) , fără a necesita tokenuri sau echipamente speciale.

Certificări și securitate

eSemneaza.ro se bazează pe standarde de securitate recunoscute internațional:

ISO/IEC 27001:2022: sistem de management al securității informațiilor certificat, care protejează datele și fluxurile de semnare.

Tehnologie avansată pentru sigilarea documentelor, asigurarea trasabilității și păstrarea în siguranță.

Aceste certificări și tehnologii asigură că documentele semnate sunt nerevizuibile fără invalidare digitală și valide în fața legii.

Beneficii pentru antreprenori și companii

Pentru companii, semnarea electronică înseamnă mai mult decât un click — înseamnă eficiență:

🔹 Economie de timp și costuri

Elimină nevoia de print, semnătură manuală, scanare și curierat, reducând resursele alocate procesului tradițional cu până la 95%.

🔹 Simplificarea fluxurilor interne

Poți stabili ordine de semnare, poți completa câmpuri direct în document și poți urmări progresul semnăturilor.

🔹 Conformitate legală solidă

Documentele semnate digital prin eSemneaza.ro au forță probatorie și sunt recunoscute juridic în tranzacțiile comerciale.

🔹 Scalabilitate și integrare

Planurile includ opțiuni pentru semnări multiple, colaborări cu mai mulți semnatari și integrare API pentru automatizarea completă în sistemele interne ale companiilor.

Cine folosește eSemneaza.ro?

Platforma este potrivită pentru:

IMM-uri și startup-uri care semnează contracte, acorduri comerciale sau documente HR

Corporatii și echipe mari cu fluxuri complexe de aprobare sau comerciale

Freelanceri și profesioniști care vor să ofere un proces de semnare modern și rapid clienților

Orice organizație care vrea să elimine birocrația, riscurile de eroare umană și întârzierile din procesele tradiționale

Impactul asupra afacerii tale

Implementarea unei aplicații de semnare electronică într-un business aduce avantaje palpabile:

Creșterea vitezei de semnare și reducerea întârzierilor în încheierea de contracte

Îmbunătățirea relațiilor cu partenerii și clienții datorită unui proces modern și profesionist

Reducerea costurilor operaționale și a amprentei de carbon asociate documentelor fizice

Dacă scopul tău este să accelerezi deciziile, să protejezi documentele și să reduci povara birocratică, semnătura electronică este un instrument esențial — iar eSemneaza.ro este o soluție completă și adaptată pieței locale.