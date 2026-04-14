Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat un nou cadru procedural privind Registrul RO e-Factura obligatoriu, prin Ordinul nr. 378/2026. Documentul modifică regulile existente și actualizează formularul (082), utilizat pentru înscrierea sau scoaterea din registru.

Reglementările sunt publicate în Monitorul Oficial și vizează extinderea utilizării sistemului de facturare electronică, inclusiv în rândul persoanelor fizice și al fermierilor.

RO e-Factura este sistemul oficial de facturare electronică implementat la nivel național, utilizat pentru transmiterea și validarea facturilor între contribuabili.

Scopul principal al extinderii obligativității este:

digitalizarea completă a relației contribuabil–stat

reducerea evaziunii fiscale

creșterea trasabilității tranzacțiilor comerciale

Una dintre cele mai importante prevederi introduce o perioadă de tranziție pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice pe baza CNP.

Conform noilor reguli:

până la 1 iunie 2026, aceste persoane nu au obligația utilizării sistemului RO e-Factura

după această dată, sistemul devine obligatoriu pentru categoriile vizate de lege

Această etapă este concepută ca o perioadă de adaptare pentru contribuabilii care nu utilizează forme juridice clasice (PFA, SRL etc.).

Formularul (082) „Cerere privind înregistrarea în/scoaterea din Registrul RO e-Factura obligatoriu” este actualizat atât ca structură, cât și ca instrucțiuni de completare.

Acesta devine documentul oficial prin care se realizează:

înscrierea în registru

scoaterea din registru

actualizarea statutului fiscal în sistemul e-Factura

Nr. Categorie vizată Descriere Obligații principale 1 Asociații și fundații Organizații constituite conform OG nr. 26/2000 Trebuie să respecte regulile de raportare electronică prin RO e-Factura, dacă nu au optat deja pentru sistem 2 Agricultori persoane fizice Fermieri care aplică regimul special pentru agricultori Sunt obligați să utilizeze sistemul pentru facturile emise, în special cele emise începând cu 1 iulie 2025 3 Persoane fizice cu activitate economică (CNP) Contribuabili identificați fiscal prin cod numeric personal Intră progresiv în obligativitatea utilizării RO e-Factura și a înregistrării în registru 4 Alte categorii reglementate de OUG 120/2021 Persoane vizate de prevederile privind facturarea electronică Obligația de utilizare a sistemului național RO e-Factura conform articolelor aplicabile

Persoanele care au fost deja înscrise pot solicita scoaterea din Registrul RO e-Factura obligatoriu, în baza noilor prevederi tranzitorii.

Procedura presupune:

completarea formularului 082

bifarea opțiunii de scoatere din registru

transmiterea documentului către ANAF

Efectul scoaterii se produce începând cu data depunerii cererii.

Pentru contribuabilii care desfășoară deja activități economice înainte de data de 1 iunie 2026, legislația prevede o obligație expresă de conformare în avans cu noile reguli privind facturarea electronică.

Astfel, înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu trebuie realizată cel târziu până la data de 26 mai 2026, pentru a asigura tranziția administrativă către sistem.

După expirarea acestui termen, înregistrarea devine condiție obligatorie pentru utilizarea efectivă a sistemului începând cu data de 1 iunie 2026, moment de la care regimul de facturare electronică devine aplicabil în mod general pentru categoriile vizate.