Primăria Sectorului 3 a pus la dispoziția contribuabililor un portal online dedicat serviciilor oferite de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale (DGITL). Platforma este accesibilă de pe site-ul oficial al instituției și permite depunerea cererilor și obținerea documentelor fiscale fără prezență la ghișeu.

Prin intermediul portalului, cetățenii pot consulta situația fiscală, pot verifica plățile efectuate și pot solicita documente necesare. Accesul este disponibil permanent, 24 de ore din 24, șapte zile din șapte, ceea ce elimină limitările legate de programul instituției.

Utilizatorii pot efectua operațiuni administrative fără a mai parcurge etapele clasice care presupuneau deplasări și timp de așteptare.

Un element central al platformei este acordarea gratuită a semnăturii electronice pentru toți cetățenii care se înrolează în sistem. Această facilitate elimină costul asociat, care în mod obișnuit este suportat de utilizatori.

Semnătura electronică permite semnarea documentelor în format digital, depunerea cererilor și transmiterea acestora către administrația locală fără alte formalități. Utilizarea acesteia face posibilă desfășurarea completă a procedurilor online, fără necesitatea prezenței fizice.

Acordarea semnăturii este gratuită ori de câte ori este necesară, ceea ce asigură acces continuu la serviciile digitale oferite prin portal.

Pentru utilizarea portalului, cetățenii trebuie să acceseze site-ul Primăriei Sectorului 3 și să selecteze secțiunea dedicată portalului DGITL. Autentificarea se face prin opțiunea „Conectare cu CertMe”.

Ulterior, este necesară descărcarea aplicației CertMe și crearea unui cont personal. Procesul de înrolare este ghidat prin tutoriale disponibile online și trebuie parcurs o singură dată.

După finalizarea înrolării, accesul în portal se face exclusiv prin aplicația CertMe, disponibilă atât pe desktop, cât și pe dispozitive mobile. Utilizatorii autentificați pot depune cereri și pot accesa serviciile oferite de DGITL Sector 3.

Implementarea portalului face parte dintr-un proces mai amplu de digitalizare a serviciilor publice la nivel local. Scopul este reducerea timpilor de așteptare, eliminarea deplasărilor pentru operațiuni simple și facilitarea accesului la informații.

Prin utilizarea platformei, cetățenii pot interacționa cu administrația locală din orice locație și în orice moment al zilei. Eliminarea costurilor pentru semnătura electronică contribuie la accesibilitatea serviciilor pentru toate categoriile de contribuabili.

Autoritățile au transmis că platforma va fi extinsă treptat cu noi funcționalități, în funcție de nevoile identificate și de feedback-ul utilizatorilor.