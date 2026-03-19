Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor a anunţat că, în primul an de la lansarea cărţii electronice de identitate, au fost emise peste 1,5 milioane de astfel de documente. Reprezentanţii instituţiei subliniază că un număr mare de cetăţeni au făcut deja trecerea nu doar la un nou tip de act de identitate, ci şi la un mod mai simplu de a interacţiona cu serviciile publice, beneficiind de mai puţină birocraţie şi de un timp redus petrecut pentru rezolvarea formalităţilor.

Potrivit acestora, cartea electronică de identitate nu este doar un simplu document, ci oferă un acces mai rapid, mai sigur şi mai facil la diverse servicii. Instituţia transmite că procesul de modernizare continuă, cu obiectivul de a transforma relaţia dintre cetăţean şi stat într-una cât mai simplă şi eficientă.

Prima carte electronică de identitate a fost emisă la data de 20 martie 2025, în judeţul Cluj. Documentul se eliberează gratuit pentru persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani, iar pentru copiii sub această vârstă poate fi obţinut contra unei taxe de 70 de lei. Eliberarea se face pe baza unei cereri depuse la orice serviciu de evidenţă a populaţiei, în urma unei programări prealabile.

Cartea electronică de identitate include un cip care stochează date biometrice, precum şi certificate digitale ce permit semnătura electronică şi accesul la servicii de e-guvernare.

Cartea electronică de identitate (CEI) este un document de identitate de dimensiunea unui card bancar, realizat în format ID1, care integrează elemente avansate de securitate și protecție împotriva falsificării. Acest document permite titularului să își dovedească identitatea atât în mod fizic, cât și în mediul digital, facilitând în același timp accesul la servicii digitale oferite de autoritățile publice și de entitățile private.

CEI respectă standardele europene și internaționale aplicabile documentelor de călătorie, ceea ce îi permite să fie utilizată și pentru deplasarea în statele membre ale Uniunii Europene și în Spațiul Schengen. Din punct de vedere vizual, pe fața documentului sunt tipărite elemente precum drapelele Uniunii Europene și României, stema țării, datele personale ale titularului, numărul actului de identitate, data expirării, numărul CAN, semnătura olografă și simbolul specific documentelor electronice. Pe verso se regăsesc cipul de stocare, data emiterii și autoritatea emitentă, fotografia titularului însoțită de indicativul „ROU”, precum și zona MRZ destinată citirii optice.

În format electronic, CEI conține atât datele vizibile tipărite pe document, precum numele, prenumele, sexul, cetățenia, data nașterii, semnătura și CNP-ul, cât și informații suplimentare, precum prenumele părinților, locul nașterii, adresa de domiciliu sau mențiunea privind lipsa domiciliului în România, adresa de reședință, precum și certificate digitale pentru autentificare și semnătură electronică. De asemenea, sunt incluse imaginea facială și, în anumite condiții, imaginile amprentelor a două degete.

Datele biometrice, respectiv fotografia și amprentele digitale, sunt colectate în procesul de emitere pentru a crește nivelul de securitate al documentului, a preveni frauda și a facilita verificările, inclusiv la frontieră, în conformitate cu standardele internaționale. Legea prevede că amprentele stocate în bazele de date de producție sunt șterse automat imediat după eliberarea documentului sau, cel târziu, în termen de trei luni de la data programată pentru ridicare, prin proceduri care nu permit recuperarea ulterioară a acestora.

În cazul copiilor cu vârste între 0 și 12 ani, amprentele digitale nu sunt preluate, iar cartea electronică de identitate este emisă fără aceste date. Același lucru se aplică și în situațiile în care prelevarea amprentelor nu este posibilă din motive fizice.