Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru joi, 19 martie 2026, iar datele arată o apreciere puternică a leului în raport cu francul elvețian.

Moneda națională a câștigat mai mult de trei bani, iar francul elvețian a ajuns la 5,5830 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 26 februarie 2026.

Aceasta este cea mai importantă mișcare a zilei pe piața valutară, în condițiile în care francul este considerat o monedă de refugiu.

Pe de altă parte, leul românesc s-a depreciat în raport cu principalele valute internaționale.

Dolarul american a crescut până la 4,4420 lei, după un avans de aproape trei bani.

Și moneda unică europeană a urcat la 5,0959 lei, în timp ce lira sterlină a ajuns la 5,8980 lei.

Astfel, evoluțiile din piață arată o tendință mixtă pentru leu, cu întăriri selective, dar și pierderi în raport cu valutele majore.

Un alt element important este evoluția aurului. Prețul pentru un gram de aur a scăzut cu 38,28 lei și a ajuns la 667,5562 lei.

Este pentru prima dată după o lună când gramul de aur coboară sub pragul de 700 de lei, atingând cel mai scăzut nivel din 2 februarie 2026.

La finalul lunii februarie, rezervele valutare ale BNR se situau la 65.023 milioane euro, în scădere față de 65.812 milioane euro la finalul lunii ianuarie.

În cursul lunii au fost înregistrate intrări de 3.574 milioane euro, provenite în principal din modificarea rezervelor minime în valută ale instituțiilor de credit și alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor.

În același timp, ieșirile au fost de 4.363 milioane euro și au inclus, printre altele, plăți de rate și dobânzi aferente datoriei publice în valută, în valoare de aproximativ 1.259 milioane euro, dar și plăți din contul Comisiei Europene.

Rezerva de aur a României s-a menținut la 103,6 tone, iar valoarea acesteia a ajuns la 14.616 milioane euro, în funcție de evoluțiile prețurilor internaționale.

Rezervele internaționale totale, care includ valutele și aurul, au fost de 79.639 milioane euro la 28 februarie 2026, față de 80.033 milioane euro la 31 ianuarie.

Pentru luna martie 2026, plățile scadente în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanțelor, sunt estimate la aproximativ 638 milioane euro.