Cartea de identitate electronică permite acum semnătura digitală pe PDF. Pentru semnarea unui document, utilizatorul descarcă aplicația ROeID și se înregistrează cu cartea de identitate electronică.

Documentul PDF se încarcă în aplicație, iar ulterior se introduce codul CAN, urmat de PIN-ul de 6 cifre. Apropiind cartea de identitate de telefon, documentul este semnat electronic folosind certificatul și funcțiile criptografice integrate în cipul cărții de identitate, conform Legii nr. 214/2024, care stabilește condițiile de utilizare a semnăturii electronice.

Semnătura electronică avansată are efecte juridice similare cu semnătura olografă, în diverse situații. Documentele semnate cu semnătură calificată echivalează cu un înscris sub semnătură privată, iar documentele emise de autorități sau instituții publice semnate cu semnătură calificată sau sigiliu calificat sunt asimilate unui înscris autentic.

În cazul actelor juridice pentru care legea impune forma scrisă, semnătura electronică avansată poate produce aceleași efecte ca semnătura olografă dacă sunt respectate condițiile legale, fie prin recunoașterea persoanei împotriva căreia este invocat documentul, fie prin acordul expres al părților într-un înscris separat.

Pentru profesioniști, semnătura electronică avansată poate fi utilizată ca semnătură validă în raporturile juridice între părți, cu condiția respectării normelor prevăzute de Codul civil și de Legea nr. 214/2024.

Aceasta include documente semnate cu certificat emis de autorități sau prestatori calificați, recunoașterea documentului de către persoana implicată și acordul expres al părților privind efectele juridice ale semnăturii electronice avansate. Astfel, implementarea semnăturii digitale avansate pe PDF prin ROeID aduce o flexibilitate sporită și siguranță juridică pentru utilizatorii cărților de identitate electronice din România.

Cartea de identitate electronică este un document oficial emis de autoritățile române care servește drept act de identitate și încorporează un cip securizat ce stochează date personale și certificate digitale. Pe lângă identificarea titularului, documentul permite și utilizarea semnăturii electronice avansate sau calificate, facilitând autentificarea online și semnarea digitală a documentelor, astfel încât să aibă aceeași valoare juridică ca un înscris semnat olograf. Cartea de identitate electronică poate fi folosită cu aplicații dedicate, precum ROeID, și cu dispozitive care suportă NFC, oferind cetățenilor posibilitatea de a efectua proceduri administrative și juridice de la distanță, în mod sigur și legal.