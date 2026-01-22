Mihai Bobonete deschide noul an cu un turneu internațional de stand-up, vizând comunitățile românești din mai multe orașe europene. Actorul a discutat despre acest proiect în emisiunea Morning Glory, oferind detalii despre spectacole și despre viața din culise, între momentele amuzante și provocările cotidiene, notează EVZ

Primul eveniment va avea loc pe 23 ianuarie la Dublin, iar la Londra, pe 25 ianuarie, Bobonete va urca pe scena sălii Apollo, care poate găzdui aproape 4.000 de spectatori. Turneul se va încheia pe 31 ianuarie, la Stuttgart. Comediantul a rememorat experiențele trecute, amintind că publicul londonez i-a oferit un spectacol sold-out, iar cel german a fost printre cele mai entuziaste.

„Publicul de la Frankfurt a fost, fără exagerare, cel mai bun public pe care l-am avut anul trecut”, a spus comediantul.

Artistul consideră că turneele din diaspora sunt o oglindă fidelă a reacțiilor românilor:

„Românii din afară vin cu chef de râs, dar și cu nevoia de a se regăsi. Stau departe de casă și vor să se simtă, măcar două ore, ca acasă”, a explicat artistul.

Bobonete a recunoscut că succesul vine la pachet cu eforturi și oboseală, mai ales pe măsură ce înaintează în vârstă.

„Râdem pe scenă, dar în pauze mai vorbim și de analize, de colesterol, de somn”, a glumit comediantul.

Comediantul a amintit și un episod tensionat de la Dublin, când un spectacol a coincis cu proteste violente împotriva imigranților.

„Eram într-o sală plină de români, iar afară ardeau autobuzele. Unii au plecat mai devreme, nu pentru că nu râdeau, ci ca să-și recupereze mașinile”, a relatat Bobonete.

Turneul are loc și în contextul lansării special-ului„Life is Life” pe platforma VOYO, unde artistul combină satira politică cu observațiile sociale. Reacțiile publicului din diaspora au fost foarte bune, deși mediul online a generat și discuții contradictorii.

„Din fericire, trăim mai mult și avem public peste tot. Din nefericire, avem mai multe analize și mai puțin somn”, a concluzionat Bobonete

Pe lângă satisfacția artistică, Bobonete subliniază că spectacolele internaționale implică eforturi considerabile: drumuri lungi, fusuri orare diferite și ritm intens, toate resimțite mai acut odată cu trecerea anilor. Totuși, energia publicului compensează oboseala.