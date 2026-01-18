Președintele Ucrainei a afirmat că, din perspectiva Kievului, nu există semne că Rusia ar fi dispusă să respecte eventuale înțelegeri sau să pună capăt conflictului armat.

„Nu vedem nicio dorinţă din partea agresorului de a respecta vreun acord sau de a pune capăt războiului”, a spus preşedintele ucrainean.

Liderul de la Kiev a arătat că, dimpotrivă, există numeroase date care indică pregătiri pentru noi atacuri rusești asupra sistemului energetic al Ucrainei și a infrastructurii critice, inclusiv asupra instalațiilor și rețelelor care deservesc centralele nucleare. Potrivit acestuia, fiecare lovitură lansată de Rusia asupra sectorului energetic, în contextul iernii severe, afectează și subminează eforturile statelor-cheie, în special ale Statelor Unite, de a contribui la încheierea conflictului.

„Dimpotrivă, există numeroase informaţii privind pregătiri pentru noi lovituri ruseşti asupra sectorului nostru energetic şi infrastructurii, inclusiv asupra instalaţiilor şi reţelelor care deservesc centralele nucleare. Fiecare astfel de atac rusesc asupra sectorului energetic, în plină iarnă aspră, slăbeşte şi subminează eforturile statelor-cheie – în special ale Statelor Unite – de a pune capăt acestui război”. a declarat el.

Președintele ucrainean a făcut aceste declarații după ce a fost informat de noul șef al serviciului de informații militare, Oleh Ivașcenko, numit recent în funcție în locul lui Kirîlo Budanov, care a preluat conducerea administrației prezidențiale. Budanov a confirmat sâmbătă că se află în Statele Unite pentru a purta discuții legate de propuneri de pace. Alături de negociatorii ucraineni Rustem Umerov și Davîd Arakhamia, acesta urmează să se întâlnească cu emisarul american Steve Witkoff, cu Jared Kushner și cu secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll.

Zelenski le-a cerut reprezentanților Ucrainei prezenți la negocierile de la Miami să finalizeze propunerile privind garanțiile de securitate și planurile de redresare economică. În cazul în care acestea vor primi undă verde din partea oficialilor americani, un acord între SUA și Ucraina ar putea fi semnat săptămâna viitoare, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, în Elveția, a precizat liderul de la Kiev.

Cu toate acestea, Moscova nu a transmis până acum niciun semnal că ar fi dispusă să accepte un acord de pace fără ca, pentru început, întreaga regiune Donbas să fie cedată.

Atacurile lansate de Rusia au provocat cel puțin două decese și mai multe răniri, sâmbătă, în regiunea Harkiv, potrivit autorităților locale.

Un bombardament care a afectat o instalație de infrastructură critică din zona industrială a orașului Harkiv riscă să perturbe serios alimentarea cu energie electrică și căldură, a avertizat primarul Ihor Terehov. Acesta a precizat că sistemul energetic funcționează deja „la limită”. În urma acestui atac, o persoană a fost rănită.

Un alt incident, care a vizat o locuință din Harkiv, s-a soldat cu moartea unei tinere de 20 de ani și rănirea altor persoane. În satul Borivske, o femeie de 52 de ani și-a pierdut viața după ce o dronă a lovit o stație de transport public, au transmis procurorii.

Situația este gravă și în regiunea Sumî, unde un atac aerian asupra unei zone rezidențiale a rănit trei femei și un copil de șapte ani și a avariat 15 clădiri de locuințe, conform serviciilor de urgență.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, Rusia a lovit și infrastructura energetică din regiunile Kiev și Odesa, a anunțat Ministerul Energiei. Peste 20 de localități din regiunea Kiev au rămas fără curent electric.

Președintele Volodîmîr Zelenski a subliniat necesitatea intensificării importurilor de electricitate și a achiziționării de echipamente suplimentare de la partenerii externi. De asemenea, autoritățile au cerut companiilor de stat Ukrzaliznîția, Naftogaz și Ukroboronprom să asigure urgent energie electrică pentru a acoperi cel puțin 50% din consumul național, a declarat ministrul energiei, Denîs Șmîhal.

În sprijinul Ucrainei, Lituania va furniza echipamente suplimentare de producere a energiei pentru Kiev și regiunile cele mai afectate, după ce anterior a livrat materiale necesare reparațiilor de urgență la centralele pe cărbune și nucleare.