În prezent, majoritatea produselor importate din Uniunea Europeană sunt taxate cu un tarif vamal de cel puțin 15%. Pentru pastele făinoase, autoritățile americane luaseră însă în calcul, în octombrie, o taxă suplimentară de 92%, ceea ce ar fi dus la un nivel total de 107% aplicat pastelor italiene.

Fostul președinte Donald Trump amenințase public că va impune aceste tarife ridicate, acuzând 13 producători italieni – printre care Barilla, La Molisana și Pastificio Lucio Garofalo – că ar fi vândut pastele pe piața americană la prețuri incorect de mici.

Italia exportă anual paste în Statele Unite în valoare de aproximativ 770 de milioane de dolari, potrivit datelor citate de presa internațională. Cele 13 companii vizate de investigația americană reprezintă circa 16% din totalul importurilor de paste italiene în SUA.

Autoritățile de la Roma au confirmat că Department of Commerce nu a luat încă o decizie finală privind nivelul taxelor, dar analiza preliminară publicată la începutul acestei săptămâni indică o schimbare clară de poziție.

Potrivit Ministerului italian de Externe, revizuirea preliminară arată că tariful aplicat companiei La Molisana ar urma să fie redus la 2,26%, în timp ce pentru Garofalo taxa ar fi stabilită la aproximativ 14%. Ceilalți 11 producători ar putea fi supuși unor tarife de 9,09%.

„Recalcularea taxelor este un semn că autoritățile americane recunosc disponibilitatea companiilor noastre de a coopera”, a transmis ministerul.

Rezultatele finale ale analizei Departamentului Comerțului urmează să fie făcute publice pe 12 martie, dată la care va fi luată și decizia definitivă privind taxele de import.

Asociația italiană din sectorul agribusiness Coldiretti avertizase anterior că tarifele de peste 100% ar fi reprezentat o „lovitură fatală” pentru industria pastelor din Italia.

La nivel european, Comisia Europeană a transmis că este pregătită să intervină în dispută, dacă situația o va impune.

Schimbarea de poziție a administrației americane vine la o zi după ce SUA au anunțat amânarea cu încă un an a majorării tarifelor pentru mobilier tapițat, dulapuri de bucătărie și măști pentru lavoare. În aceste cazuri, taxele de import urmau să crească de la 25% la 50%, respectiv de la 25% la 30%.

Casa Albă a subliniat că Statele Unite continuă să „se angajeze în negocieri productive cu partenerii comerciali”, semnalând deschiderea pentru ajustări suplimentare ale politicii tarifare.