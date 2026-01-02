Tesla se află într-un moment de inflexiune după ce datele comunicate de BYD arată că producătorul chinez a vândut mai multe vehicule electrice într-un an calendaristic, o premieră în competiția dintre cele două companii.

Informațiile publicate de BYD indică o creștere semnificativă a livrărilor, într-un context în care cererea globală pentru mașini electrice continuă să se extindă, dar într-un ritm mai nuanțat decât în anii anteriori.

Compania chineză a anunțat că vânzările de vehicule electrice (alimentate exclusiv cu baterii) au crescut anul trecut cu aproape 28%, depășind pragul de 2,25 milioane de unități.

Datele au fost relatate de BBC și marchează un avans consistent față de anul precedent, consolidând poziția BYD pe piețele interne și internaționale. Această performanță vine într-un moment în care competiția globală în sectorul electricelor se intensifică, iar diferențele dintre lideri se reduc.

În același timp, Tesla urmează să își publice cifrele oficiale pentru vânzările totale din 2025, însă estimările analiștilor, făcute publice săptămâna trecută, indică aproximativ 1,65 milioane de vehicule livrate pe parcursul întregului an. Dacă aceste date se confirmă, diferența dintre cele două companii devine suficient de mare pentru a schimba ordinea clasamentului global.

Această schimbare de poziții nu este rezultatul unui singur factor, ci al unui cumul de evoluții comerciale, strategice și de imagine care au influențat performanța Tesla pe parcursul ultimelor luni.

Tesla a traversat un an dificil, în care lansările de produse și percepția publică nu au generat întotdeauna reacțiile așteptate. Noile modele și actualizări de gamă au fost primite cu evaluări mixte, iar ritmul de diversificare a ofertei a fost considerat de unii analiști drept insuficient pentru a contracara ofensiva competitorilor asiatici.

În luna octombrie, compania a introdus versiuni mai accesibile ale celor două modele cu cele mai mari vânzări pe piața din Statele Unite, într-o încercare clară de a stimula cererea. Decizia a venit pe fondul unor critici legate de întârzierea lansării unor opțiuni mai ieftine, într-o perioadă în care consumatorii sunt tot mai atenți la preț și costuri de exploatare.

Pe lângă aspectele comerciale, Tesla s-a confruntat și cu o creștere a concurenței din partea producătorilor chinezi, care oferă vehicule electrice la prețuri mai scăzute și cu dotări competitive. Această presiune s-a resimțit atât pe piețele asiatice, cât și în Europa, unde producătorii locali și americani încearcă să își mențină cota de piață.

Contextul a fost amplificat de dezbaterile legate de activitățile publice și politice ale lui Elon Musk, care au generat neliniște în rândul unor investitori și au contribuit la o percepție de instabilitate în jurul companiei.

Tesla se află și sub presiunea unor obiective financiare ambițioase stabilite pentru următorul deceniu. Elon Musk, deja cel mai bogat om din lume, trebuie să crească semnificativ atât vânzările, cât și valoarea bursieră a companiei pentru a-și asigura un pachet salarial fără precedent. Acordul aprobat de acționari în luna noiembrie prevede posibilitatea unei remunerații totale care ar putea ajunge până la 1 trilion de dolari.

În acest context, datele financiare recente au atras atenția piețelor. Vânzările Tesla au înregistrat o scădere în primele trei luni ale anului 2025, evoluție pusă de unii analiști în legătură cu reacțiile față de rolul lui Musk în administrația președintelui american Donald Trump. Această asociere a alimentat dezbateri legate de impactul implicării politice asupra performanței companiei.

Pe lângă Tesla, Musk gestionează și alte afaceri majore, printre care platforma de socializare X, compania aerospațială SpaceX și Boring Company, specializată în proiecte de infrastructură subterană. Diversitatea acestor angajamente a ridicat semne de întrebare privind capacitatea sa de a se concentra suficient asupra producătorului auto.

Aceste preocupări au fost accentuate de rolul său în conducerea Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (Doge) din administrația Trump. În urma criticilor venite din partea investitorilor, Musk a declarat că își va reduce „semnificativ” implicarea în guvernul SUA.

În paralel cu dificultățile întâmpinate de Tesla, BYD continuă să fie un actor de prim-plan pe piața vehiculelor electrice, chiar dacă ritmul său de creștere a încetinit în 2025. Compania a raportat cea mai slabă rată de creștere a vânzărilor din ultimii cinci ani, semn că maturizarea pieței începe să se facă simțită.

Producătorul cu sediul în Shenzhen se confruntă cu o competiție tot mai acerbă în China, principala sa piață, unde numărul constructorilor de vehicule electrice a crescut rapid. Branduri precum XPeng și Nio își extind portofoliile și forțează o luptă directă pe preț, tehnologie și autonomie.

Chiar și în acest context, BYD își menține avantajul competitiv la nivel global, în special prin strategia de prețuri care, în multe cazuri, subminează ofertele rivalilor internaționali. Această abordare a facilitat intrarea pe piețe noi și consolidarea poziției în regiuni cu potențial ridicat de creștere.

Extinderea accelerată a BYD în America Latină, Asia de Sud-Est și anumite state europene are loc în pofida barierelor comerciale. Numeroase țări au impus tarife ridicate pentru vehiculele electrice produse în China, însă compania continuă să își adapteze strategia pentru a rămâne competitivă pe termen mediu și lung.