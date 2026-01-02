Legea a fost aprobată în formă provizorie pe 25 noiembrie 2025 și, după finalizarea tuturor etapelor procedurale, va intra în vigoare în 2028, după o perioadă de tranziție pentru statele membre.

Noile reguli se aplică atât animalelor de companie deja deținute, cât și celor care vor fi vândute, crescute sau aduse în UE din afara blocului comunitar. Una dintre schimbările cheie prevede că toți câinii și pisicile din Uniune vor trebui să fie microcipați și înregistrați în baze de date naționale interoperabile, gestionate la nivel european.

Legislația stabilește și cerințe clare privind reproducerea animalelor de companie. Regulile interzic reproducerea între părinți și urmașii lor, între bunici și nepoți, precum și între frați și surori. De asemenea, se interzice creșterea pisicilor sau câinilor cu trăsături fizice exagerate care pot duce la probleme grave de sănătate.

În ceea ce privește îngrijirea și condițiile de viață, adăposturile, crescătoriile și magazinele vor avea obligația de a asigura apă curată, hrană, spațiu adecvat și acces regulat la exterior pentru câinii mai mari de opt săptămâni. Regula își propune să elimine practicile de mediu impropriu și condițiile neadecvate de creștere.

Pentru animalele importate din țări terțe, normele prevăd că aceștia vor fi microcipați înainte de intrarea în UE și înregistrați imediat într-o bază de date națională. Proprietarii care aduc animalele în scop non-comercial vor avea obligația să le înregistreze în „baza de date pentru călători cu animale” cu cel puțin cinci zile înainte de intrare.

Un alt element nou îl reprezintă obligativitatea crescătorilor și adăposturilor de a furniza informații standardizate noilor proprietari cu privire la îngrijire, nutriție și nevoile veterinare ale animalelor, ceea ce autoritățile consideră esențial pentru reducerea abuzurilor și a abandonului.

Reglementările prevăzute în această lege vor fi aplicate treptat. Comercianții, crescătorii și adăposturile vor avea o perioadă de adaptare de aproximativ patru ani înainte ca regulile să devină obligatorii pentru toate entitățile profesionale.

În schimb, pentru proprietarii de animale care nu vând animale, obligativitatea microcipării și înregistrării va fi aplicată treptat: pentru câini după aproximativ 10 ani și pentru pisici după aproximativ 15 ani.

În comunicările oficiale, negociatorii europeni au subliniat că scopul acestor reglementări este de a combate practicile abuzive, comerțul ilegal și condițiile necorespunzătoare de creștere și de a asigura o protecție reală a animalelor de companie în întreaga Uniune.