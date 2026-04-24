Statele Unite ale Americii (SUA) și Uniunea Europeană au făcut un pas decisiv vineri, 24 aprilie 2026, la Washington, prin semnarea unui plan de cooperare menit să consolideze lanțurile de aprovizionare cu minerale critice.

Acest demers vizează protejarea tehnologiilor avansate și a industriei militare în fața dependenței de piețe externe, având ca scop final încheierea unui acord comercial robust într-un sector dominat strategic de China.

Documentul a fost parafat de secretarul de stat american, Marco Rubio, și de comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic.

Această inițiativă subliniază dorința ambelor părți de a reduce vulnerabilitățile economice și de a asigura stabilitatea resurselor necesare pentru tranziția energetică și inovația tehnologică.

În cadrul ceremoniei de semnare, secretarul de stat Marco Rubio a subliniat că acest plan reflectă o conștientizare tot mai mare la nivel global, în special în rândul aliaților europeni, cu privire la importanța vitală a mineralelor critice pentru succesul economic și securitatea națională.

Oficialul american a explicat că actuala concentrare excesivă a acestor resurse în doar câteva regiuni geografice reprezintă un risc inacceptabil, făcând referire indirectă la poziția dominantă a Chinei pe piața globală.

„Acesta (planul – n.r.) demonstrează o conştientizare şi un angajament în creştere la nivel global, în special cu aliaţii noştri din Europa, asupra importanţei lanţurilor de aprovizionare şi a mineralelor critice pentru succesul economiilor noastre şi securitatea noastră naţională. (…) Concentrarea excesivă a acestor resurse, faptul că sunt dominate de unul sau două locuri, reprezintă un risc inacceptabil”, a afirmat Marco Rubio.

La rândul său, Comisia Europeană a precizat, printr-un comunicat oficial, că acest parteneriat va permite utilizarea unei game extinse de politici și instrumente comerciale.

Obiectivul principal este crearea unui mecanism de protecție împotriva distorsiunilor de piață provocate de actorii care oferă materii prime la prețuri artificial scăzute, subminând competitivitatea internațională.

Planul de acțiune semnat vineri vizează domenii esențiale, de la stabilizarea prețurilor și acordarea de subvenții, până la promovarea investițiilor în cercetare și dezvoltare.

Totodată, SUA și UE își propun să stabilească standarde comune pentru activitățile de minerit și reciclare, implementând în același timp mecanisme de răspuns rapid în cazul unor întreruperi neprevăzute în aprovizionare.

Importanța acestor minerale, precum galiul sau pământurile rare, este crucială pentru fabricarea semiconductorilor, a bateriilor de ultimă generație și a componentelor electronice.

Lecția învățată de blocul comunitar în timpul pandemiei COVID-19, când dependența de China a blocat numeroase linii de producție, a accelerat căutarea unor parteneri stabili. Astfel, după acorduri similare încheiate cu Japonia, Australia și Canada, parteneriatul cu Statele Unite reprezintă o piesă fundamentală în strategia de autonomie strategică a Occidentului.