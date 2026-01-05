Electrocasnicele aflate la vânzare pe piața din România ar putea fi însoțite, în viitorul apropiat, de un marcaj clar care să arate dacă sunt ușor sau dificil de reparat, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere parlamentară. Măsura urmărește să ofere clienților informații suplimentare înainte de achiziție, astfel încât aceștia să poată alege produse cu o durată de viață mai mare.

Conform inițiativei legislative, afișarea acestui indice ar permite cumpărătorilor să evite cheltuielile considerate inutile, generate de înlocuirea frecventă a aparatelor defecte. În același timp, autoritățile estimează că un asemenea sistem ar contribui la reducerea volumului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, un sector aflat într-o creștere constantă, spun cei de la ProTV.

Pentru mulți utilizatori, momentul în care un aparat se defectează aduce o dilemă practică: repararea produsului sau achiziția unuia nou. Deși intențiile declarate indică o preferință pentru reparații, comportamentul de consum arată adesea contrariul, influențat de costuri, acces la service și disponibilitatea pieselor de schimb.

Un sondaj realizat la nivel european arată că 77% dintre consumatori afirmă că ar prefera să repare un aparat electrocasnic defect, însă datele din teren indică o tendință diferită. În practică, mulți ajung să renunțe la produse care ar putea fi funcționale după intervenții minore, optând pentru înlocuire.

Această realitate este vizibilă inclusiv în centrele de colectare a deșeurilor electrice și electronice, unde cantitatea de aparate predate crește constant. Situația este explicată, în mare parte, de dificultatea procesului de reparare și de costurile percepute ca fiind prea ridicate.

În centrul de colectare au ajuns, în ultima săptămână, mașini de spălat, aparate de gătit și frigidere, iar o parte dintre acestea ar fi putut fi reparate. Procesul este însă dificil, astfel că aparatele urmează să fie dezmembrate, iar materialele recuperate vor fi reciclate, relatează sursa citată.

Experiența din centrele de colectare confirmă această percepție în rândul publicului, iar reprezentanții acestor unități spun că motivele invocate sunt similare în majoritatea cazurilor.

Iulia Zaharcu, managerul unui centru de colectare DEE:

„Majoritatea celor care predau televizoarele la centrul nostru spun că reparația este mult mai scumpă și atunci preferă să își cumpere un alt obiect decât să îl repare pe cel vechi”.

Proiectul de lege aflat pe masa senatorilor își propune să crească rata de reparare a produselor electrice și electronice până la un prag de 60%. Un element central al acestei strategii este informarea corectă a cumpărătorilor, chiar din momentul alegerii produsului.

Astfel, fiecare aparat vizat ar urma să fie însoțit de un indice de reparabilitate, afișat atât pe produs, cât și la raft, lângă preț. Acest indice va fi exprimat printr-un scor de la 0 la 10 și va fi asociat unui cod de culori ușor de înțeles de publicul larg.

În practică, culoarea roșie va indica faptul că aparatul este dificil de reparat, în timp ce verdele închis va semnala o reparare facilă. Scorul va reflecta mai mulți factori tehnici, precum accesul la componente, disponibilitatea pieselor de schimb și existența unei rețele de service.

Bogdan Tohăneanu, directorul unui magazin de produse electronice și electrocasnice:

„De obicei clienții întreabă, doresc să afle cât de ușor se pot repara produsele, cât de prezent este service-ul producătorului în România, cât de ușor ajunge la service”.

În prima etapă, inițiativa legislativă se aplică doar unor categorii de produse considerate esențiale în gospodării. Printre acestea se numără mașinile de spălat, frigiderele, televizoarele, aspiratoarele și centralele termice, urmând ca lista să fie extinsă ulterior.

Pentru unii consumatori, experiențele personale confirmă utilitatea unor aparate care rezistă în timp, chiar și cu mici imperfecțiuni. Astfel de exemple sunt frecvent invocate în discuțiile despre durabilitate și reparații.

„Am avut frigiderul, foarte bun, că de vreo 25 de ani, și încă mai era bun dar cum să vă zic, când băgam înăuntru îngheța mâncarea, dar în rest mergea perfect”, spune un utilizator.

Calcularea indicelui de reparabilitate va lua în considerare mai mulți parametri, inclusiv complexitatea intervențiilor tehnice și condițiile de service oferite de producători. Proiectul de lege urmează să fie aplicat după aprobarea în Parlament și promulgarea de către președinte.

Măsura reprezintă transpunerea unei directive europene deja implementate în alte state membre, precum Franța și Belgia, unde sistemul este folosit pentru a orienta consumatorii și pentru a încuraja o economie mai sustenabilă.