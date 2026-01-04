În România, chiar dacă le este mai dificil, unii dintre tinerii antreprenori iau sustenabilitatea foarte în serios. Încă de la început, ei aleg să integreze aceste practici în activitățile lor nu pentru a se alinia unui trend, ci din pură responsabilitate față de un viitor mai curat.

Artista Irina Marinescu, de exemplu, este pasionată de lucrurile vintage, se ocupă de curatoriat, creează haine din produse reciclate și personalizează manual anumite obiecte vestimentare. Activează în domeniu de o lungă perioadă de timp și a strâns în jurul său deja o comunitate frumoasă.

„Am încercat întotdeauna ca materialele folosite să fie reciclate. Am ajuns să fuzionez în activitatea mea, în afacere, cu acest termen de sustenabilitate. Noi, la Babaluna, în curatorie, alegem atent fiecare piesă, de la obiecte de uz zilnic, la mobilier, la haine, nu mergem neapărat după primul instinct, este o analiză amănunțită în spate. Și, odată cu business-ul început în 2008, m-am educat și eu în această direcție în viața personală”, explică Irina Marinescu.

Pentru ea, sustenabilitatea are mai multe nuanțe, de la un nivel etic în business, până la propria garderobă. Și spune că o întristează foarte mult faptul că cele mai multe produse regăsite în mass-market sunt confecționate din plastic. Irina adaugă apoi că, pentru a găsi un obiect vestimentar, utilitar sau de mobilier trebuie fie să cauți ceva vintage, fabricat din materiale naturale, fie să investești foarte mulți bani într-un produs nou.

Din experiența ei, pentru a achiziționa astăzi un lucru de o înaltă calitate trebuie să scoți din buzunar o sumă destul de generoasă, ceea ce le este foarte greu celor mai mulți dintre oameni. „Sustenabilitatea ține foarte mult și de o atenție amănunțită și de realizarea unor sacrificii, dar care, făcute în mod constant, nu se vor mai simți astfel, vor fi gesturi, obiceiuri naturale”, consideră artista.

Sergiu Lazăr, împreună cu soția sa, Andreea, au înțeles foarte bine că, pentru un viitor mai bun, fiecare pas contează. El este inginer, iar ea este trainer. Amândoi lucrează în mediul de business, dar dețin și o mică afacere cu lumânări confecționate manual. Cei doi au ales să își dedice timpul liber acestei pasiuni, iar în perioada pandemiei au început împreună povestea Freya Candles, afacere cu care și-au propus să producă în mod durabil și etic.

Sergiu și Andreea calculează toţi parametrii şi pregătesc fiecare etapă în detaliu, cu scopul de a minimiza risipa. Lucrează cu ceară naturală care poate fi refolosită chiar şi atunci când manufacturarea nu merge aşa cum au plănuit inițial. O lumânare de la Freya, decorată cu flori de ceară, costă, de exemplu, 35 de lei. Un model intitulat „Lovers”, ce surprinde un el și o ea îmbrățișați, costă tot 35 de lei. Sunt adevărate obiecte de decor.

„În primul rând, un business trebuie să fie sustenabil din punct de vedere economic. Urmărim un profit, iar de-a lungul timpului am reușit să ne susținem afacerea doar cu ce obținem de pe urma ei, să nu mai investim și bani din propriile salarii. Apoi, ținem foarte mult să respectăm și viziunea socială a sustenabilității, să oferim un preț accesibil și care să reflecte în același timp calitatea produselor de la Freya Candles. De asemenea, pentru un viitor mai frumos, pentru un mediu mai curat, noi am ales să folosim pentru producția de lumânări doar energie verde, din surse regenerabile. Utilizăm foarte puțin plastic la momentul de față, dar unul dintre țelurile noastre pe viitor este să eliminăm și acest lucru. Am încercat să facem totul într-un cerc pozitiv și eu zic că, în pași mici, dar siguri, am reușit să facem asta”, povestește Sergiu Lazăr.

Inginerul spune că la Freya se pot produce lumânări ȋn orice formă, geometrie, la cerere, pe lângă modelele disponibile pe site. De altfel, cu fiecare ocazie, fie de Crăciun, fie de Valentine’s Day, ei scot noi colecții de lumânări. Îi inspiră arta, natura, arhitectura și viața cotidiană, iar bussiness-ul ȋl fac din pasiune, mai mult decât pentru partea financiară.

O poveste asemănătoare este și cea a brandului Poemi, a Alexandrei Popescu și a soțului ei, Florin. Cei doi au început să o scrie în anul 2016, atunci când au participat la o ședință foto unde au dat de câteva farfurii lucrate manual. Le-au observat imperfecțiunile și le-au văzut superbe în acest fel.

„Întâlnirea” i-a inspirat să înceapă să lucreze la propriul lor atelier de ceramică, chiar dacă nu aveau habar despre acest material, căci amândoi activau în cu totul alte domenii. Dar nu au văzut lipsa de experiență ca pe un impediment și s-au apucat rapid să studieze online. Au dorit să afle detalii despre procesul de producție, să știe mai multe despre diversele tehnici folosite și astfel s-au hotărât să încerce.

Și-au cumpărat primul lor cuptor electric și l-au instalat acasă, chiar în propria sufragerie. Așa a început povestea de business, acum aproape nouă ani de zile. În prezent, cei doi produc și vând de la farfurii, la vaze, la diverse obiecte de uz casnic, nu doar în România, ci în numeroase state din întreaga lume, precum Germania, Japonia sau Canada.

„Cu timpul, am ajuns și la un stil propriu, al nostru. Am dat atunci startul și unei platforme online unde să comercializăm produsele noastre. În 2019 am aplicat la programul Start-up Nation pentru a ne achiziționa câteva echipamente noi, am investit până atunci suma de 100.000 de euro”, relatează Alexandra.

Cu această afacere, încă de la început, ea și soțul ei au dorit să abordeze o atitudine sustenabilă în procesul de producție. Toate resturile ce le rămân nu sunt aruncate, sunt refolosite pentru proiecte viitoare.

„Pe lângă asta, am ținut foarte mult să nu folosim plastic pe partea de ambalare. Utilizăm cutii de carton sau ambalaje de hârtie. Iar pe partea de produs finit, le oferim clienților noștri posibilitatea de a le repara produsele din ceramică. Îi încurajăm să nu le arunce, mai ales dacă există această metodă de a se bucura pe mai departe de aceleași lucruri”, adaugă antreprenoarea.

Sustenabilitatea ȋn afacerile din domenii creative reprezintă o preocupare din ce în ce mai importantă, se ia foarte mult în calcul impactul pe care aceste industrii îl au asupra mediului și societății. Prin adoptarea unor practici responsabile și inovatoare, oamenii care activează în domeniile creative pot contribui la protejarea spațiului înconjurător și la promovarea unei societăți mai sustenabile.