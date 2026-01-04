Aplicația Monitorul Prețurilor a fost lansată inițial în anul 2016, fiind disponibilă doar pentru București și Ilfov, iar din 2019 a fost extinsă la nivel național. De atunci, aceasta funcționează ca un instrument de informare pentru consumatori și de transparentizare a pieței carburanților din România.

Scopul principal al aplicației este stimularea concurenței între distribuitorii de carburanți, dar și sprijinirea consumatorilor în procesul de alegere a combustibilului cu cel mai bun raport calitate-preț. Prin accesul rapid la informații actualizate, utilizatorii pot decide unde să alimenteze în funcție de preț și de serviciile disponibile.

În cadrul proiectului Monitorul Prețurilor, Consiliul Concurenței a dezvoltat o bază de date complexă care include informații despre principalele companii ce comercializează carburanți în România. Aceasta cuprinde localizarea geografică a stațiilor de alimentare, tipurile de combustibili disponibili, respectiv benzină, motorină și GPL, precum și prețurile afișate la pompă.

Portalul Monitorul Prețurilor, împreună cu aplicațiile mobile asociate, funcționează la nivel național și asigură transparența prețurilor pentru toate categoriile de carburanți comercializați în România. Sunt incluse atât benzina și motorina standard, cât și variantele premium, precum și GPL.

Aplicația oferă, totodată, posibilitatea de a identifica stațiile de alimentare care dispun de facilități pentru încărcarea vehiculelor electrice, răspunzând astfel nevoilor tot mai diverse ale șoferilor. În plus, Monitorul Prețurilor furnizează informații despre serviciile disponibile în stațiile de alimentare și permite filtrarea acestora în funcție de facilitățile considerate importante de utilizatori, facilitând o alegere informată și adaptată preferințelor fiecăruia.

Economistul Radu Georgescu a explicat anterior că prețul barilului de petrol a scăzut la 57 de dolari, revenind la nivelul înregistrat în 2005, ca urmare a supraproducției globale și a cererii mai scăzute de combustibil, semnalând tensiuni economice atât la nivel internațional, cât și în România. Potrivit acestuia, scăderea de aproximativ 21% față de aceeași perioadă a anului precedent reflectă reducerea consumului de combustibil, un indicator important al stării economiei globale.

Radu Georgescu a subliniat că, în România, consumul de energie a scăzut cu 4% în 2025 față de 2024, ceea ce indică o recesiune la nivel local. În ciuda scăderii prețului petrolului, benzina în România rămâne la 7,5 lei pe litru, mult peste nivelul din 2005, din cauza taxelor și a inflației. El a explicat că pentru companiile petroliere prețul trebuie să fie peste 65 de dolari pe baril pentru a fi profitabil, ceea ce face ca exploatarea petrolului să fie nerentabilă în condițiile actuale.