Aflat pentru prima dată în fața justiției americane după capturare, fostul președinte al Venezuelei, Nicolas Maduro, a afirmat luni că se consideră „prizonier de război” și a pledat nevinovat, la New York, în dosarul în care este acuzat de trafic de droguri.

„Sunt nevinovat ” , a declarat el , vorbind în spaniolă cu ajutorul unui traducător în fața unui judecător dintr-un tribunal federal din Manhattan, care l-a acuzat oficial de patru capete de acuzare, inclusiv narcoterorism. Soția sa, Cilia Flores, a pledat și ea nevinovată, alături de el.

Organizația Națiunilor Unite a transmis că este profund îngrijorată de intervenția militară a Statelor Unite în Venezuela, avertizând că aceasta pune sub semnul întrebării un principiu esențial al dreptului internațional. Ravina Shamdasani, purtătoarea de cuvânt a Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, a subliniat la Geneva că statele nu au dreptul să amenințe sau să recurgă la forță împotriva integrității teritoriale ori a independenței politice a altor țări.

Dominique de Villepin, care condamnase dur poziția inițială a lui Emmanuel Macron după arestarea lui Nicolas Maduro, a declarat ulterior că este satisfăcut că președintele francez „și-a revizuit abordarea”, subliniind că respectarea dreptului internațional reprezintă o garanție esențială.

„Dreptul internațional nu este doar pentru a vorbi, ci este o garanție care previne violența ulterioară și tentația imperială care cuprinde lumea astăzi. Președintele a făcut bine să corecteze și să stabilească o dată”, a declarat el la France Inter.

Rosemary DiCarlo, subsecretar general al Națiunilor Unite, a reamintit după intervenția americană din Venezuela că dreptul internațional oferă mecanisme clare pentru combaterea traficului de droguri, sugerând că astfel de acțiuni pot fi gestionate în cadrul legal existent.

Închisoarea federală din Brooklyn, New York, unde Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, sunt încarcerați de sâmbătă, este frecvent criticată pentru facilitățile învechite, problemele recurente privind accesul la asistență medicală, violența și supravegherea insuficientă. Judecătorul care i-a notificat oficial cu privire la rechizitoriu a decis ca cei doi să rămână în arest până la o nouă comunicare.

Centrul Metropolitan de Detenție (MDC), situat la sud de oraș și singura închisoare din New York City destinată inculpaților care așteaptă procesul sau transferul, este una dintre cele mai mari din țară, cu o capacitate de aproximativ 1.600 de deținuți.