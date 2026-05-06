Instabilitatea politică generată de căderea Executivului condus de Ilie Bolojan deschide calea unor scenarii care ar putea schimba radical situația în România. În cadrul celei mai recente ediții a podcastului „Hai România”, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube aferent, Robert Turcescu a analizat, împreună cu jurnaliștii Liviu Mihaiu, Liviu Alexa și Victor Ciutacu, posibilitatea organizării alegerilor anticipate și impactul acestora asupra președintelui Nicușor Dan.

O temă centrală a dezbaterii a fost capacitatea partidelor de opoziție de a fructifica momentul actual. În timp ce Liviu Alexa consideră că formațiunea condusă de George Simion nu este încă pregătită pentru responsabilitatea guvernării, Liviu Mihaiu vede o oportunitate uriașă pentru aceștia în cazul unui scrutin anticipat.

„Ei nu vor în acest moment să intre, pentru că n-au nici ce pune pe masă”, a punctat Liviu Alexa referitor la strategia celor de la AUR.

În acest context de incertitudine, poziția președintelui Nicușor Dan pare să devină tot mai vulnerabilă. Refuzul său categoric față de ideea de anticipate și față de o colaborare cu AUR a fost taxat de jurnaliștii prezenți în platou. Liviu Mihaiu a avertizat că soarta politică a președintelui depinde direct de evitarea acestui scenariu.

„Dacă se fac alegeri anticipate, Nicușor Dan e în mare pericol. El a zis că nu vrea anticipate și că nu vrea AUR la guvernare”, a explicat Mihaiu. Afirmația a fost completată de Robert Turcescu, care a descris plastic situația actuală a șefului statului: „Nicușor Dan este ca o frunză în vânt”.

Victor Ciutacu a adus în discuție calculele pragmatice care se fac în spatele ușilor închise, menționând posibilitatea unei apropieri surprinzătoare între președinte și social-democrați. Marea necunoscută rămâne însă relația cu USR, partid care trece printr-o criză de direcție după eșecul Cabinetului Bolojan.

„Întâi de toate, am auzit că, mă rog, Nicușor ar merge și cumva în conivență cu PSD-ul, cu o variantă de premier care să fie chipurile tehnocrat. Dar, mă rog, să și-l asume PSD-ul ca susținere parlamentară. Întrebarea e de unde e restul de voturi, și dacă Nicușor e în stare să se debaraseze de USR”, a declarat Victor Ciutacu.

Jurnalistul a punctat și trauma politică prin care trec membrii USR, amintind de episodul guvernării alături de Florin Cîțu: „USR-ul, în esență, o arde solidar cu Bolojan. Dar pe partea cealaltă, toți cu care stai de vorbă în privat îți spun: nu mai facem a doua oră prostia pe care am făcut-o pe vremea lui Cîțu. Când ne-am dat toți de demisiile în masă și surprize, s-au și aprobat odată cu scoaterea noastră de la guvernare”.

O altă problemă ridicată de Ciutacu este reprezentativitatea reală a susținătorilor USR, un element care ar putea cântări decisiv în strategia lui Nicușor Dan pentru perioada următoare.

„USR s-ar cam îndoi ei de nea Ilie, dar întrebarea este în ce măsură merge Nicușor doar pe mâna lor. Și cum o justifică ei la electoratul lor taliban, ăsta de social media, pe care îl știm cu toții, care s-a dovedit că este infinit mai mic decât ăla adevărat”, a concluzionat acesta.