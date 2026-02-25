Volumul cifrei de afaceri din servicii de piaţă prestate populaţiei a scăzut în 2025 faţă de anul 2024, ca serie brută, cu 2,2%, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Evoluţia negativă a fost determinată în principal de reducerea activităţii în turism, jocuri de noroc şi în sectorul hotelier şi al restaurantelor.

Datele statistice arată că diminuarea de 2,2% a cifrei de afaceri în 2025, comparativ cu anul precedent, a fost cauzată de scăderi semnificative în mai multe domenii. Cea mai accentuată contracţie s-a înregistrat în activităţile agenţiilor turistice şi ale turoperatorilor, unde cifra de afaceri a coborât cu 13,9%.

De asemenea, activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană au consemnat un recul de 3,2%, iar activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative au scăzut cu 3,1%. Sectorul hotelurilor şi restaurantelor a raportat o diminuare de 1,9%.

Singurul segment important care a înregistrat o creştere în 2025 a fost cel al serviciilor de coafură şi al altor activităţi de înfrumuseţare, unde cifra de afaceri a urcat cu 7,6%, contrabalansând parţial declinul din celelalte domenii, transmite INS.

În luna decembrie 2025, comparativ cu noiembrie 2025, volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei, ca serie brută, a crescut cu 7,9%. Avansul a fost susţinut în special de serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare, care au consemnat un salt de 18,8%, dar şi de activităţile hotelurilor şi restaurantelor, cu un plus de 8,3%, precum şi de jocurile de noroc şi alte activităţi recreative, în creştere cu 7,1%.

Pe de altă parte, în aceeaşi perioadă, s-au înregistrat scăderi la activităţile de spălare şi curăţare (-1,5%) şi la agenţiile turistice şi turoperatori (-1,1%), potrivit datelor INS. Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cifra de afaceri din decembrie 2025 a crescut cu 3,3% faţă de luna precedentă.

Comparativ cu decembrie 2024, însă, serviciile pentru populaţie au înregistrat o scădere de 1,2% ca serie brută. Cele mai importante diminuări au fost consemnate la activităţile de spălare şi curăţare (-9,9%) şi la agenţiile turistice şi turoperatori (-8,9%).

Jocurile de noroc şi alte activităţi recreative au scăzut cu 3,3%, iar hotelurile şi restaurantele cu 1,5%. În schimb, serviciile de coafură şi înfrumuseţare au crescut cu 2,7%. Ca serie ajustată, scăderea faţă de decembrie 2024 a fost de 2%.

Spre deosebire de sectorul serviciilor pentru populaţie, comerţul cu autovehicule şi motociclete a avut o evoluţie pozitivă în 2025. Potrivit datelor INS, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, a crescut cu 4,1% faţă de 2024.

Această majorare a fost susţinută în principal de activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor, care au avansat cu 16,4%.

Comerţul cu motociclete, piese şi accesorii, precum şi serviciile de întreţinere şi reparare a motocicletelor au crescut cu 9,2%. Comerţul cu autovehicule a urcat cu 3,6%, iar comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule cu 1%.

În luna decembrie 2025, comparativ cu noiembrie 2025, volumul total al cifrei de afaceri din acest sector a scăzut, ca serie brută, cu 9,1%.

Cea mai puternică reducere a fost consemnată la comerţul cu motociclete şi activităţile aferente (-25,5%), urmată de comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (-15,7%) şi comerţul cu autovehicule (-7%), indică INS. Activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor au scăzut cu 1,2%. Ca serie ajustată, diminuarea lunară a fost de 1,5%.

Comparativ cu decembrie 2024, însă, sectorul auto a înregistrat o creştere solidă de 6,8% ca serie brută, susţinută de avansuri pe toate segmentele: întreţinere şi reparare auto (+12,8%), piese şi accesorii (+6,5%), motociclete şi activităţi aferente (+6,3%) şi comerţul cu autovehicule (+6,1%). Ca serie ajustată, creşterea anuală în decembrie 2025 a fost de 6,7%.