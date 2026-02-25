Afacerile din servicii pentru populație: scădere de 2,2% în 2025, pe fondul declinului din turism și HoReCa, potrivit INS
Volumul cifrei de afaceri din servicii de piaţă prestate populaţiei a scăzut în 2025 faţă de anul 2024, ca serie brută, cu 2,2%, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Evoluţia negativă a fost determinată în principal de reducerea activităţii în turism, jocuri de noroc şi în sectorul hotelier şi al restaurantelor.
Datele statistice arată că diminuarea de 2,2% a cifrei de afaceri în 2025, comparativ cu anul precedent, a fost cauzată de scăderi semnificative în mai multe domenii. Cea mai accentuată contracţie s-a înregistrat în activităţile agenţiilor turistice şi ale turoperatorilor, unde cifra de afaceri a coborât cu 13,9%.
De asemenea, activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană au consemnat un recul de 3,2%, iar activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative au scăzut cu 3,1%. Sectorul hotelurilor şi restaurantelor a raportat o diminuare de 1,9%.
Singurul segment important care a înregistrat o creştere în 2025 a fost cel al serviciilor de coafură şi al altor activităţi de înfrumuseţare, unde cifra de afaceri a urcat cu 7,6%, contrabalansând parţial declinul din celelalte domenii, transmite INS.
Creștere lunară în decembrie 2025, dar scădere față de aceeași lună din 2024
În luna decembrie 2025, comparativ cu noiembrie 2025, volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei, ca serie brută, a crescut cu 7,9%. Avansul a fost susţinut în special de serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare, care au consemnat un salt de 18,8%, dar şi de activităţile hotelurilor şi restaurantelor, cu un plus de 8,3%, precum şi de jocurile de noroc şi alte activităţi recreative, în creştere cu 7,1%.
Pe de altă parte, în aceeaşi perioadă, s-au înregistrat scăderi la activităţile de spălare şi curăţare (-1,5%) şi la agenţiile turistice şi turoperatori (-1,1%), potrivit datelor INS. Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cifra de afaceri din decembrie 2025 a crescut cu 3,3% faţă de luna precedentă.
Comparativ cu decembrie 2024, însă, serviciile pentru populaţie au înregistrat o scădere de 1,2% ca serie brută. Cele mai importante diminuări au fost consemnate la activităţile de spălare şi curăţare (-9,9%) şi la agenţiile turistice şi turoperatori (-8,9%).
Jocurile de noroc şi alte activităţi recreative au scăzut cu 3,3%, iar hotelurile şi restaurantele cu 1,5%. În schimb, serviciile de coafură şi înfrumuseţare au crescut cu 2,7%. Ca serie ajustată, scăderea faţă de decembrie 2024 a fost de 2%.
Comerțul cu autovehicule și motociclete a crescut cu 4,1% în 2025
Spre deosebire de sectorul serviciilor pentru populaţie, comerţul cu autovehicule şi motociclete a avut o evoluţie pozitivă în 2025. Potrivit datelor INS, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, a crescut cu 4,1% faţă de 2024.
Această majorare a fost susţinută în principal de activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor, care au avansat cu 16,4%.
Comerţul cu motociclete, piese şi accesorii, precum şi serviciile de întreţinere şi reparare a motocicletelor au crescut cu 9,2%. Comerţul cu autovehicule a urcat cu 3,6%, iar comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule cu 1%.
În luna decembrie 2025, comparativ cu noiembrie 2025, volumul total al cifrei de afaceri din acest sector a scăzut, ca serie brută, cu 9,1%.
Cea mai puternică reducere a fost consemnată la comerţul cu motociclete şi activităţile aferente (-25,5%), urmată de comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (-15,7%) şi comerţul cu autovehicule (-7%), indică INS. Activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor au scăzut cu 1,2%. Ca serie ajustată, diminuarea lunară a fost de 1,5%.
Comparativ cu decembrie 2024, însă, sectorul auto a înregistrat o creştere solidă de 6,8% ca serie brută, susţinută de avansuri pe toate segmentele: întreţinere şi reparare auto (+12,8%), piese şi accesorii (+6,5%), motociclete şi activităţi aferente (+6,3%) şi comerţul cu autovehicule (+6,1%). Ca serie ajustată, creşterea anuală în decembrie 2025 a fost de 6,7%.
