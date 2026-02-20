Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că dinamica pozitivă a cifrei de afaceri industriale a fost determinată în principal de evoluția industriei extractive.

”Cifra de afaceri din industrie a crescut, în termeni nominali, în anul 2025 comparativ cu anul 2024, pe ansamblu, cu 3,2% datorită creşterilor înregistrate în industria extractivă (+9,5%) şi în industria prelucrătoare (+2,9 %)”.

Avansul robust din extractiv sugerează o cerere mai ridicată pentru resursele naturale și o valorificare mai eficientă a producției, în timp ce industria prelucrătoare a continuat să contribuie pozitiv, deși într-un ritm mai moderat.

Analiza pe structura marilor grupe industriale indică o creștere generalizată, dar cu intensități diferite.

Cele mai mari majorări au fost raportate în industria bunurilor de folosință îndelungată (+7%), semnalând o revenire a segmentelor dependente de consumul discreționar. Industria bunurilor de capital (+4%) reflectă investiții susținute, iar industria bunurilor de uz curent (+3,9%) și a bunurilor intermediare (+3,2%) confirmă stabilitatea cererii de bază.

În contrast, industria energetică a scăzut cu 5,3%, evoluție ce indică presiuni persistente în sector, posibile ajustări de preț, consum sau volum.

În ultima lună a anului, cifra de afaceri din industrie a consemnat o scădere nominală de 6,7% comparativ cu noiembrie.

Declinul a fost determinat de contracții în industria extractivă (-8,7%) și industria prelucrătoare (-6,7%), semnalând o temperare a activității economice la final de an.

Segmentul cel mai afectat a fost industria bunurilor de folosință îndelungată, cu o scădere abruptă de 22,1%. Corecții semnificative au apărut și în industria bunurilor intermediare (-17,6%) și în industria energetică (-7,5%).

Singurele evoluții pozitive lunare au fost înregistrate în industria bunurilor de uz curent (+3,0%) și în industria bunurilor de capital (+0,5%), indicând o reziliență relativă a consumului esențial și a investițiilor.

Raportat la aceeași lună din anul precedent, cifra de afaceri industrială a crescut cu 6,1% în decembrie 2025.

INS explică evoluția prin dinamica industriei prelucrătoare:

”Cifra de afaceri din industrie a crescut, în termeni nominali, în luna decembrie 2025 faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, pe ansamblu, cu 6,1% datorită creşterii înregistrate în industria prelucrătoare (+6,4%).”

Industria extractivă a scăzut ușor (-0,9%), însă creșterile din industria bunurilor de capital (+8,5%), bunurilor de uz curent (+7,3%) și bunurilor intermediare (+5,8%) au compensat impactul negativ.

Scăderi anuale au fost consemnate în industria energetică (-3,4%) și în industria bunurilor de folosință îndelungată (-2,5%).

Per ansamblu, industria României a încheiat 2025 pe plus, însă datele lunare arată o volatilitate accentuată în decembrie. Ajustările abrupte în anumite segmente pot indica efecte sezoniere, recalibrări de stocuri sau temperarea cererii.

În timp ce industria extractivă a reprezentat motorul creșterii anuale, industria energetică a continuat să tragă în jos dinamica agregată. Industria prelucrătoare rămâne principalul pilon de stabilitate, cu evoluții pozitive atât anual, cât și în comparațiile interanuale.