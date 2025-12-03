Cushman & Wakefield Echinox vinde terenul de 37 de hectare al fostei fabrici Electroputere din Craiova

Compania de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinox va fi singura care se va ocupa de vânzarea terenului de 37 de hectare al fostei fabrici Electroputere, aflat în partea central-estică a Craiovei. Acest teren este o oportunitate importantă pe piața imobiliară din România, putând fi folosit pentru locuințe, magazine, depozite sau afaceri industriale mici.

Fosta platformă Electroputere avea aproximativ 60 de hectare, din care peste 20 de hectare au fost deja modernizate cu succes, rezultând o zonă multifuncțională cu centru comercial, clădiri de birouri și aparthotel.

Terenul rămas, de 37 de hectare, este acum ocupat de clădiri industriale și oferă o ocazie unică de a continua transformarea zonei. Datorită poziției aproape centrale și dimensiunii mari, terenul este potrivit pentru un proiect multifuncțional.

„Electroputere Craiova oferă o ocazie rară de a transforma o zonă emblematică a orașului într-un reper urban modern, adaptat nevoilor comunității și ale investitorilor. Potențialul platformei, dat de localizarea sa strategică, de suprafața generoasă și de accesul la infrastructură, creează premisele unui proiect de referință pentru întreaga regiune. Experiența arată că fostele platforme industriale, situate în zone centrale, sunt nucleul celor mai de succes dezvoltări imobiliare din România”, spune Ștefan Oprea, Consultant Land Agency Cushman & Wakefield Echinox, potrivit unui comunicat de presă.

Fostele platforme industriale au început să atragă investitori imobiliari, fiind considerate zone cu mare potențial de dezvoltare. În orașele mari, acestea devin tot mai atractive pentru proiecte mixte, iar tranzacțiile recente arată că valoarea lor crește, mai ales datorită cererii pentru locuințe, magazine și spații logistice.

Orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași au vândut astfel de terenuri mari, de peste 20-30 de hectare, cu prețuri de zeci de milioane de euro, în funcție de locație, infrastructură și potențialul de dezvoltare. Dezvoltatorii locali văd în transformarea acestor platforme o oportunitate de a moderniza orașele și a crea noi zone de creștere economică.

Astfel de proiecte cer analize și consultanță specializată pentru a fi adaptate la cerințele actuale ale pieței și pentru a asigura succesul investiției.

În plus, Craiova are un potențial turistic mare, cu muzee, parcuri, evenimente și clădiri istorice, ceea ce face zona Electroputere și mai atractivă. Datorită amplasării strategice, terenul poate găzdui proiecte mixte care să atragă atât locuitori, cât și turiști, transformând platforma într-un punct important al orașului.

