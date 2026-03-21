Ofițeri ai serviciului rus de informații externe, SVR, au propus o strategie care ar fi putut „modifica fundamental întreaga paradigmă a campaniei electorale” din Ungaria, prin „înscenarea unei tentative de asasinat asupra lui Viktor Orban”, în contextul alegerilor parlamentare programate pe 12 aprilie.

Informațiile vin dintr-un raport intern SVR obținut și autentificat de un serviciu european de informații și analizat de The Washington Post.

Strategia, denumită „The Gamechanger” (care schimbă jocul), viza sprijinirea premierului Viktor Orban, aflat în prezent în spatele principalului său rival, Peter Magyar, potrivit sondajelor.

Raportul sublinia că un astfel de incident ar fi mutat atenția campaniei de la probleme socio-economice către teme emoționale, precum securitatea statului, stabilitatea politică și apărarea sistemului politic, transformând dezbaterea electorală într-o confruntare marcată de frică și nesiguranță.

SVR a subliniat că majoritatea cetățenilor ungari se declară nemulțumiți de starea de fapt din țară, cu 52,3% expriind nemulțumire, iar acest sentiment predomină atât în orașe, cât și în zonele rurale, tradițional bastioane ale partidului Fidesz.

În raport se mai menționa că nemulțumirea față de guvern se accentuează în contextul problemelor economice și al șocului prețurilor la energie. Deși nu au existat atacuri fizice împotriva premierului, simpla sugestie de a înscena o tentativă de asasinat arată cât de mare este miza pentru Moscova în această cursă electorală.

Raportul SVR sugerează că Moscova urmărește să îl ajute într-un mod mult mai direct și concret pe Orban să rămână la putere, într-un context în care premierul ungar a blocat politici cheie ale Uniunii Europene și a acționat ca un liant între Kremlin și conservatorii americani.

Asta spre deosebire de intervențiile diplomatice ale SUA – vizitele recente ale oficialilor americani la Budapesta, inclusiv ale secretarului de stat Marco Rubio și, ulterior, ale vicepreședintelui JD Vance, au fost menite să arate susținere publică pentru Orban, dar fără implicări directe în procesul electoral.

Nivelul la care raportul SVR a ajuns în structurile guvernamentale ruse rămâne neclar. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins întrebările privind documentul, calificându-l drept „exemplu de dezinformare”.

SVR a refuzat să comenteze, iar purtătorul de cuvânt al lui Viktor Orban, Zoltan Kovacs, nu a oferit nicio declarație referitoare la raport sau la posibila implicare a Rusiei în alegerile din Ungaria.