Partidul de centru-dreapta Tisza, formațiune de opoziție din Ungaria, a publicat sâmbătă un program electoral de aproximativ 240 de pagini. Potrivit Reuters, documentul include măsuri precum introducerea unei taxe pe avere, trecerea la moneda euro și o ancorare fermă a țării în Uniunea Europeană și NATO.

Programul apare în perspectiva alegerilor parlamentare programate pentru 12 aprilie și reprezintă o provocare directă pentru premierul naționalist Viktor Orban, aflat la putere din 2010, și pentru partidul său, Fidesz.

Tisza este condus de Peter Magyar, un fost apropiat al guvernului Orban devenit între timp adversar politic. Acesta susține că formațiunea sa își propune combaterea corupției și deblocarea miliardelor de euro din fonduri europene înghețate, cu scopul de a stimula economia Ungariei.

Aceste obiective sunt reluate și în programul electoral, care include măsuri menite să reducă presiunea fiscală asupra veniturilor mici și să crească contribuția celor mai bogați.

Una dintre măsurile centrale din program este introducerea unui impozit anual pe avere. Concret, pentru persoanele a căror avere depășește pragul de 1 miliard de forinți, echivalentul a aproximativ 3,13 milioane de dolari, Tisza propune un impozit de 1% aplicat strict asupra sumei care depășește acest nivel.

„Pentru cei cu o avere care depășește 1 miliard de forinți (3,13 milioane de dolari), vom introduce un impozit anual pe avere de 1% pentru acea parte din averea lor care depășește acest prag”, se arată în comunicat.

În paralel, partidul promite reducerea impozitului pe venit pentru persoanele care câștigă sub salariul mediu, încercând să combine politici de sprijin social cu o redistribuire fiscală mai accentuată.

Programul electoral prevede și o schimbare majoră în politica energetică. Tisza susține că Ungaria trebuie să își încheie dependența de energia rusească până în anul 2035 și să dubleze ponderea surselor de energie regenerabilă până în 2040.

În același timp, formațiunea nu exclude energia nucleară. Programul menționează intenția de a construi o nouă centrală nucleară, dar prevede și realizarea unei analize ample a proiectului Paks 2, centrală aflată în construcție cu participare rusească.

Un alt punct sensibil abordat în document este adoptarea monedei euro. Tisza afirmă că, dacă va ajunge la guvernare, va stabili o dată țintă clară, previzibilă și realizabilă pentru trecerea Ungariei la euro, fără a avansa însă un termen concret în această etapă.

Această poziție marchează o diferență față de abordarea actualei puteri, care a evitat asumarea unui calendar pentru intrarea în zona euro.

Programul electoral, intitulat „Fundamentele unei Ungarii funcționale și umane”, include și reforme extinse în zona serviciilor publice. Peter Magyar a transmis că, în cazul unei victorii electorale, formațiunea va începe imediat reformele.

„Vom începe imediat reforma asistenței medicale, a educației, a sistemului de asistență socială, a sistemului de protecție a copilului și a transportului public”, a declarat Magyar într-un videoclip de prezentare a programului.

Mesajul central al documentului este construirea unui stat mai funcțional și mai orientat către nevoile cetățenilor, într-un context politic dominat de ani de confruntare între Budapesta și instituțiile europene.